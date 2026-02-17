Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных

11 февраля компания "ПРОМОМЕД – Здоровье животных" объявила о выводе на рынок нового ветеринарного препарата Амклав®Вет – комбинированного антибиотика широкого спектра действия для лечения бактериальных инфекций у кошек и собак.

Препарат производится на мощностях Группы компаний «ПРОМОМЕД» по принципу полного цикла. Все ключевые этапы, от получения субстанции до выпуска готовой лекарственной формы, реализуются внутри компании, что обеспечивает стабильное качество и воспроизводимость результата.

Состав препарата

В состав Амклав®Вет входят амоксициллин и клавулановая кислота. Данная комбинация широко применяется в ветеринарной практике и считается стандартом терапии заболеваний бактериальной природы у домашних животных.

Показания к применению

Амклав®Вет применяется при заболеваниях бактериальной природы, вызванных чувствительными микроорганизмами, в том числе при:

кожных заболеваниях;

инфекциях мочевыводящих путей;

респираторных инфекциях;

желудочно-кишечных инфекциях;

других бактериальных заболеваниях у кошек и собак.

Научное исследование эффективности

Компания «ПРОМОМЕД – Здоровье животных» стала первой отечественной компанией, реализовавшей полномасштабное исследование антимикробной активности препарата Амклав®Вет по отношению к полевым штаммам бактерий.

Научная работа была проведена совместно с ветеринарной лабораторией «ПОИСК» под руководством Светланы Викторовны Шишкановой и лабораторией медицинской бактериологии Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера под руководством Людмилы Александровны Краевой, доктора медицинских наук, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств.

В исследование были включены 142 бактериальных штамма – референтных и полевых, выделенных от кошек и собак с заболеваниями различной бактериальной природы. Для идентификации микроорганизмов применялся метод MALDI-TOF масс-спектрометрии, обеспечивающий высокую точность определения бактериальных культур.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что Амклав®Вет обладает высокой антибактериальной активностью в отношении 90 процентов выделенных бактериальных штаммов.

Все штаммы Staphylococcus pseudointermedius, выделенные от собак и кошек, а также Pasteurella multocida продемонстрировали высокую чувствительность к препарату.

Чувствительность Escherichia coli составила 93,3 процента у собак и 65 процентов у кошек, что соответствует мировой практике и существующим тенденциям формирования резистентности у данной бактерии.

Препарат продемонстрировал полное соответствие стандартам EUCAST по антимикробной активности и идентичную эффективность как смеси действующих веществ, так и готовой лекарственной формы.

Форма выпуска и дозировки

Амклав®Вет выпускается в удобной пероральной форме и представлен в следующей линейке дозировок:

50 мг;

100 мг;

250 мг;

500 мг.

Такая линейка позволяет ветеринарным врачам подбирать индивидуальные схемы терапии с учётом массы тела и состояния здоровья животного.

Особенности применения

Благодаря вкусовой привлекательности препарат принимается питомцами без дополнительного стресса, что особенно важно при курсовом применении антибиотиков.

Терапевтический эффект достигается в течение 12 часов после приёма препарата, а стандартная продолжительность курса лечения составляет 5–7 суток.

Качество и производственные стандарты

Все этапы разработки, производства и контроля качества Амклав®Вет соответствуют строгим стандартам GMP. Компания «ПРОМОМЕД – Здоровье животных» подтверждает свой статус надёжного партнёра ветеринарного сообщества, предлагая научно обоснованные решения для поддержки здоровья домашних животных.

О компании «ПРОМОМЕД – Здоровье животных»

ООО «ПРОМОМЕД – Здоровье животных» – компания с возможностями разработки ветеринарных препаратов полного цикла. С 2024 года компания входит в Группу компаний «ПРОМОМЕД», ведущую инновационную биофармацевтическую компанию России с более чем 20-летней историей.

Компания располагает собственным R&D-центром, в котором работает более 500 специалистов. Центр обеспечивает полный цикл разработки – от поиска молекулы и проведения доклинических и клинических исследований до трансфера в производство и государственной регистрации.