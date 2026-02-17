Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных

Препарат производится на мощностях Группы компаний «ПРОМОМЕД» по принципу полного цикла. Все ключевые этапы, от получения субстанции до выпуска готовой лекарственной формы, реализуются внутри компании, что обеспечивает стабильное качество и воспроизводимость результата.
Состав препарата
В состав Амклав®Вет входят амоксициллин и клавулановая кислота. Данная комбинация широко применяется в ветеринарной практике и считается стандартом терапии заболеваний бактериальной природы у домашних животных.
Показания к применению
Амклав®Вет применяется при заболеваниях бактериальной природы, вызванных чувствительными микроорганизмами, в том числе при:
- кожных заболеваниях;
- инфекциях мочевыводящих путей;
- респираторных инфекциях;
- желудочно-кишечных инфекциях;
- других бактериальных заболеваниях у кошек и собак.
Научное исследование эффективности
Компания «ПРОМОМЕД – Здоровье животных» стала первой отечественной компанией, реализовавшей полномасштабное исследование антимикробной активности препарата Амклав®Вет по отношению к полевым штаммам бактерий.
Научная работа была проведена совместно с ветеринарной лабораторией «ПОИСК» под руководством Светланы Викторовны Шишкановой и лабораторией медицинской бактериологии Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера под руководством Людмилы Александровны Краевой, доктора медицинских наук, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств.
В исследование были включены 142 бактериальных штамма – референтных и полевых, выделенных от кошек и собак с заболеваниями различной бактериальной природы. Для идентификации микроорганизмов применялся метод MALDI-TOF масс-спектрометрии, обеспечивающий высокую точность определения бактериальных культур.
Результаты исследования
Результаты исследования показали, что Амклав®Вет обладает высокой антибактериальной активностью в отношении 90 процентов выделенных бактериальных штаммов.
Все штаммы Staphylococcus pseudointermedius, выделенные от собак и кошек, а также Pasteurella multocida продемонстрировали высокую чувствительность к препарату.
Чувствительность Escherichia coli составила 93,3 процента у собак и 65 процентов у кошек, что соответствует мировой практике и существующим тенденциям формирования резистентности у данной бактерии.
Препарат продемонстрировал полное соответствие стандартам EUCAST по антимикробной активности и идентичную эффективность как смеси действующих веществ, так и готовой лекарственной формы.
Форма выпуска и дозировки
Амклав®Вет выпускается в удобной пероральной форме и представлен в следующей линейке дозировок:
- 50 мг;
- 100 мг;
- 250 мг;
- 500 мг.
Такая линейка позволяет ветеринарным врачам подбирать индивидуальные схемы терапии с учётом массы тела и состояния здоровья животного.
Особенности применения
Благодаря вкусовой привлекательности препарат принимается питомцами без дополнительного стресса, что особенно важно при курсовом применении антибиотиков.
Терапевтический эффект достигается в течение 12 часов после приёма препарата, а стандартная продолжительность курса лечения составляет 5–7 суток.
Качество и производственные стандарты
Все этапы разработки, производства и контроля качества Амклав®Вет соответствуют строгим стандартам GMP. Компания «ПРОМОМЕД – Здоровье животных» подтверждает свой статус надёжного партнёра ветеринарного сообщества, предлагая научно обоснованные решения для поддержки здоровья домашних животных.
О компании «ПРОМОМЕД – Здоровье животных»
ООО «ПРОМОМЕД – Здоровье животных» – компания с возможностями разработки ветеринарных препаратов полного цикла. С 2024 года компания входит в Группу компаний «ПРОМОМЕД», ведущую инновационную биофармацевтическую компанию России с более чем 20-летней историей.
Компания располагает собственным R&D-центром, в котором работает более 500 специалистов. Центр обеспечивает полный цикл разработки – от поиска молекулы и проведения доклинических и клинических исследований до трансфера в производство и государственной регистрации.