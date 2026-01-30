Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции

В начале 2000-х у инвестиционного брокера "Неттрейдер" был необычный клиент – старшеклассник московской школы, который уже в юные годы пытался вкладываться в акции иностранных компаний.

Клиент был настолько дотошен, что однажды направил брокеру письмо с просьбой объяснить механизм формирования биржевых комиссионных. Сотрудники «Неттрейдера» ухмыльнулись, но в итоге послали молодому финансисту книгу по инвестициям.

Судя по всему, информация легла на благодатную почву: спустя 15 лет бывший клиент добился больших успехов в мире финансов и в итоге приобрел «Неттрейдер», интегрировав его в свой холдинг Freedom Holding Corp. Так предприниматель Тимур Турлов стал владельцем не только брокера, но и принадлежащего ему торгового терминала Tradernet – программы для доступа к международным биржам. А спустя еще 10 лет он сделал его главным окном в мир глобального фондового рынка для сотен тысяч граждан СНГ и Европы.

Freedom Holding. Инвестиции без границ

За 10 лет с момента сделки Tradernet превратился в ключевую инвестиционную платформу для клиентов целой группы брокерских компаний, входящих во Freedom Holding Corp. и число активных брокерских счетов превышающих 600 тысяч.

Терминал, поддерживающий 19 языков, позволяет совершать сделки на 20 крупнейших мировых биржах, таких как NYSE, Nasdaq, LSE, HKEx и торговать более 2,5 млн инвестиционных инструментов. Платформа работает в виде мобильного приложения для iOS и Android, но существует и веб-версия. Помимо совершения сделок и отслеживания их результатов, клиенты получают доступ к качественной аналитике, ленте биржевых новостей, финансовой отчетности компаний, инвестидеям и рекомендациям ведущих аналитиков. За свой удобный интерфейс и широкий функционал терминал получил награду Outstanding User-Friendly Trading Platform Europe 2025 на World Business Outlook Awards. В свою очередь, компания Freedom Finance Global удостоилась премии Tech for Finance Excellence Award в рамках форума Astana Finance Days 2025 за свой вклад в развитие технологических решений для финансового сектора и стимулирование инноваций.

Одной из ключевых особенностей платформы Tradernet является встроенный ИИ-помощник, который призван упростить пользовательский опыт. В планах площадки расширить его функционал, который поможет следить за портфелем, совершать сделки голосовыми командами, изучать динамику инструментов и давать рекомендации по оптимизации портфелей

Больше, чем инвестиции

Последние два года происходит фундаментальная трансформация бизнеса Freedom Holding. По словам его основателя и главы Тимура Турлова, компания Freedom Holding Corp. превращается из портфеля различных финансовых сервисов, которые постоянно догоняют рынок и друг друга, в полноценную цифровую инфраструктуру, вносящую свой вклад в развитие общества и государства. Для платформы Tradernet это означает более тесную интеграцию с «суперприложением» Freedom SuperApp, объединяющее в себе банковские, страховые, lifestyle и другие продукты и услуги компаний экосистемы Freedom. На сегодняшний день общее число скачиваний «супераппа» превысило 4 млн, что делает его самым популярным финансовым приложение в республике на текущий момент.

Интеграция инвестиционных сервисов в основное приложение Freedom Holding для физлиц существенно обогатит возможности последнего и позволит Tradernet получить новых клиентов. Возможно, как и 20 лет назад, среди них окажется такой, что со временем кардинально изменит судьбу не только терминала, но и всего холдинга…

За 6 месяцев 2026 финансового года (завершился 30 сентября 2025 г.) выручка Freedom Holding Corp. превысила 1 млрд долларов. Объем денежных средств и их эквивалентов, ограниченных средств и инвестиционных ценных бумаг составил 4,5 млрд долларов, совокупные активы – 10,3 млрд долларов, а собственный капитал акционеров – 1,2 млрд долларов. Чистый денежный поток от операционной деятельности достиг 1 млрд долларов.

Общее количество клиентов возросло до 6,2 млн, что включает рост клиентской базы по всем трем основным бизнес-сегментам во II квартале 2026 ф. г.: брокерские счета – 776 тыс. (+93 тыс.), клиенты страховых компаний – 1,3 млн (+115 тыс.), пользователи банковских услуг – 3,6 млн (+1,102 тыс.), пользователи Freedom SuperApp – 3,1 млн (+766 тыс.).

Международное рейтинговое агентство S&P в 2025 году повысило долгосрочный кредитный и рейтинг финансовой устойчивости АО «КСЖ Freedom Life» с уровня «BB» до «BB+». Также был повышен рейтинг компании по национальной шкале с «kzAA-» до «kzAA». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

В августе текущего года крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRockd, Inc. увеличила долю владения акциями FRHC до 0,85%, инвестировав в бумаги компании почти 89 млн долларов. BlackRock стала вторым по величине акционером Freedom Holding Corp. после основателя и главного исполнительного директора – Тимура Турлова.

Знаковым событием также стало включение акций Freedom Holding Corp. в инвестиционный портфель Moneyball, формируемый консалтинговой компанией The Motley Fool. Бумаги FRHC получили инвестиционную рекомендацию «Покупать». Moneyball – одна из флагманских инвестиционных стратегий The Motley Fool. Каждый год команда экспертов отбирает до 250 наиболее перспективных компаний, опираясь на глубокий фундаментальный анализ, оценку рыночных тенденций и данные собственной ИИ-платформы.

Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.: «Во втором квартале 2026 финансового года мы продолжили целенаправленно инвестировать в создание фундамента для следующего этапа устойчивого роста Freedom Holding Corp. Наши результаты отражают осознанное решение расширить потенциал по ключевым направлениям бизнеса, укрепить нашу цифровую и финансовую инфраструктуру, подготовить компанию к будущему масштабированию и повышению эффективности. Сейчас мы находимся в активной фазе трансформации – создаем интегрированную технологичную экосистему, объединяющую брокерское обслуживание, банковские и страховые услуги, телекоммуникации и новые цифровые сервисы на единой платформе. Мы продолжим фокусироваться на реализации нашей долгосрочной стратегии – расширении охвата нашей финансовой экосистемы, масштабировании технологической инфраструктуры и повышении прибыльности ключевых бизнесов. Тот фундамент, который мы закладываем сегодня, позволит Freedom Holding Corp. достичь устойчивого роста, увеличить эффективность операционной деятельности и повысить ценность для акционеров в ближайшие годы».