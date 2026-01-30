Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Пятница 30 января

16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал
Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции
83

В начале 2000-х у инвестиционного брокера "Неттрейдер" был необычный клиент – старшеклассник московской школы, который уже в юные годы пытался вкладываться в акции иностранных компаний.

Клиент был настолько дотошен, что однажды направил брокеру письмо с просьбой объяснить механизм формирования биржевых комиссионных. Сотрудники «Неттрейдера» ухмыльнулись, но в итоге послали молодому финансисту книгу по инвестициям.

Судя по всему, информация легла на благодатную почву: спустя 15 лет бывший клиент добился больших успехов в мире финансов и в итоге приобрел «Неттрейдер», интегрировав его в свой холдинг Freedom Holding Corp. Так предприниматель Тимур Турлов стал владельцем не только брокера, но и принадлежащего ему торгового терминала Tradernet – программы для доступа к международным биржам. А спустя еще 10 лет он сделал его главным окном в мир глобального фондового рынка для сотен тысяч граждан СНГ и Европы.

Freedom Holding. Инвестиции без границ

За 10 лет с момента сделки Tradernet превратился в ключевую инвестиционную платформу для клиентов целой группы брокерских компаний, входящих во Freedom Holding Corp. и число активных брокерских счетов превышающих 600 тысяч.

Терминал, поддерживающий 19 языков, позволяет совершать сделки на 20 крупнейших мировых биржах, таких как NYSE, Nasdaq, LSE, HKEx и торговать более 2,5 млн инвестиционных инструментов. Платформа работает в виде мобильного приложения для iOS и Android, но существует и веб-версия. Помимо совершения сделок и отслеживания их результатов, клиенты получают доступ к качественной аналитике, ленте биржевых новостей, финансовой отчетности компаний, инвестидеям и рекомендациям ведущих аналитиков. За свой удобный интерфейс и широкий функционал терминал получил награду Outstanding User-Friendly Trading Platform Europe 2025 на World Business Outlook Awards. В свою очередь, компания Freedom Finance Global удостоилась премии Tech for Finance Excellence Award в рамках форума Astana Finance Days 2025 за свой вклад в развитие технологических решений для финансового сектора и стимулирование инноваций.

Одной из ключевых особенностей платформы Tradernet является встроенный ИИ-помощник, который призван упростить пользовательский опыт. В планах площадки расширить его функционал, который поможет следить за портфелем, совершать сделки голосовыми командами, изучать динамику инструментов и давать рекомендации по оптимизации портфелей

Больше, чем инвестиции

Последние два года происходит фундаментальная трансформация бизнеса Freedom Holding. По словам его основателя и главы Тимура Турлова, компания Freedom Holding Corp. превращается из портфеля различных финансовых сервисов, которые постоянно догоняют рынок и друг друга, в полноценную цифровую инфраструктуру, вносящую свой вклад в развитие общества и государства. Для платформы Tradernet это означает более тесную интеграцию с «суперприложением» Freedom SuperApp, объединяющее в себе банковские, страховые, lifestyle и другие продукты и услуги компаний экосистемы Freedom. На сегодняшний день общее число скачиваний «супераппа» превысило 4 млн, что делает его самым популярным финансовым приложение в республике на текущий момент.

Интеграция инвестиционных сервисов в основное приложение Freedom Holding для физлиц существенно обогатит возможности последнего и позволит Tradernet получить новых клиентов. Возможно, как и 20 лет назад, среди них окажется такой, что со временем кардинально изменит судьбу не только терминала, но и всего холдинга…

За 6 месяцев 2026 финансового года (завершился 30 сентября 2025 г.) выручка Freedom Holding Corp. превысила 1 млрд долларов. Объем денежных средств и их эквивалентов, ограниченных средств и инвестиционных ценных бумаг составил 4,5 млрд долларов, совокупные активы – 10,3 млрд долларов, а собственный капитал акционеров – 1,2 млрд долларов. Чистый денежный поток от операционной деятельности достиг 1 млрд долларов.

Общее количество клиентов возросло до 6,2 млн, что включает рост клиентской базы по всем трем основным бизнес-сегментам во II квартале 2026 ф. г.: брокерские счета – 776 тыс. (+93 тыс.), клиенты страховых компаний – 1,3 млн (+115 тыс.), пользователи банковских услуг – 3,6 млн (+1,102 тыс.), пользователи Freedom SuperApp – 3,1 млн (+766 тыс.).

Международное рейтинговое агентство S&P в 2025 году повысило долгосрочный кредитный и рейтинг финансовой устойчивости АО «КСЖ Freedom Life» с уровня «BB» до «BB+». Также был повышен рейтинг компании по национальной шкале с «kzAA-» до «kzAA». Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

В августе текущего года крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRockd, Inc. увеличила долю владения акциями FRHC до 0,85%, инвестировав в бумаги компании почти 89 млн долларов. BlackRock стала вторым по величине акционером Freedom Holding Corp. после основателя и главного исполнительного директора – Тимура Турлова.

Знаковым событием также стало включение акций Freedom Holding Corp. в инвестиционный портфель Moneyball, формируемый консалтинговой компанией The Motley Fool. Бумаги FRHC получили инвестиционную рекомендацию «Покупать». Moneyball – одна из флагманских инвестиционных стратегий The Motley Fool. Каждый год команда экспертов отбирает до 250 наиболее перспективных компаний, опираясь на глубокий фундаментальный анализ, оценку рыночных тенденций и данные собственной ИИ-платформы.

Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.: «Во втором квартале 2026 финансового года мы продолжили целенаправленно инвестировать в создание фундамента для следующего этапа устойчивого роста Freedom Holding Corp. Наши результаты отражают осознанное решение расширить потенциал по ключевым направлениям бизнеса, укрепить нашу цифровую и финансовую инфраструктуру, подготовить компанию к будущему масштабированию и повышению эффективности. Сейчас мы находимся в активной фазе трансформации – создаем интегрированную технологичную экосистему, объединяющую брокерское обслуживание, банковские и страховые услуги, телекоммуникации и новые цифровые сервисы на единой платформе. Мы продолжим фокусироваться на реализации нашей долгосрочной стратегии – расширении охвата нашей финансовой экосистемы, масштабировании технологической инфраструктуры и повышении прибыльности ключевых бизнесов. Тот фундамент, который мы закладываем сегодня, позволит Freedom Holding Corp. достичь устойчивого роста, увеличить эффективность операционной деятельности и повысить ценность для акционеров в ближайшие годы».

30 января 2026, 16:34
Фото: drobotdean / freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru
Главный городской портал подвел итоги работы за 2025 год, и цифры оказались по-настоящему впечатляющими. Москва давно приучила нас к тому, что любой вопрос — от оплаты парковки до записи к врачу — решается парой кликов.

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях

Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях
В Москве запустили необычную активность, которая позволяет получить городские баллы за внимательность при просмотре онлайн-трансляций из зоопарка. Наблюдение за животными теперь может приносить не только эстетическое удовольствие, но и вполне осязаемую выгоду.

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы

Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы
Столица России смогла добиться невероятного уровня освещенности, при этом практически не увеличив расходы на электроэнергию. Гуляя по ночной Москве, сложно не заметить, какой светлой и нарядной она стала.

Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству

Казахстан становится цифровым хабом центральной Азии. Чему стоит поучиться российскому бизнесу и правительству
В то время как Россия продолжает искать оптимальные пути цифровизации экономики, её южный сосед Казахстан демонстрирует впечатляющие темпы технологического развития.

Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин

Более 310 животных переехали в Московский зоопарк в 2025 году – Собянин
В 2025 году Московский зоопарк стал настоящим центром радости и удивления, приняв на свет около 600 детенышей различных видов животных. Это событие стало важной вехой в жизни зоопарка, который в прошлом году посетило более 3,2 миллиона человек, из которых свыше 640 тысяч наблюдали за животными онлайн через официальный сайт zoo.

