Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru

Главный городской портал подвел итоги работы за 2025 год, и цифры оказались по-настоящему впечатляющими.

Москва давно приучила нас к тому, что любой вопрос — от оплаты парковки до записи к врачу — решается парой кликов. Но прошедший 2025 год стал для цифровой экосистемы столицы по-настоящему прорывным. Только представьте: количество обращений к сервисам портала превысило один миллиард! Это на четверть больше, чем годом ранее. За этой сухой статистикой стоят 110 новых и обновленных услуг, которые сделали жизнь в мегаполисе еще проще.

Разберемся, что именно изменилось и какие сервисы стали самыми популярными у горожан.

Театр без наценок и собака из приюта

Одной из самых ярких новинок года стал сервис "Мосбилет". Теперь москвичам не нужно переплачивать посредникам или искать билеты на сомнительных ресурсах. В одном месте собраны все предложения: театры, музеи, выставки и даже бесплатные экскурсии.

Главные фишки "Мосбилета":

Никаких комиссий и наценок.

Возможность оплаты баллами программы лояльности.

Персональные подборки от известных деятелей культуры.

Для тех, кто ищет верного друга, запустили сервис "Моспитомец". В онлайн-каталоге собраны анкеты более чем тысячи кошек и собак из 13 городских приютов. Можно заранее посмотреть фото, узнать характер животного и записаться на знакомство. Все питомцы уже привиты и чипированы, что снимает лишние заботы с будущих хозяев.

Но портал помогает не только с досугом, но и в воспитании детей.

Все для родителей в одном разделе

Новый суперраздел "Москва — детям" объединил в себе все: от советов будущим мамам до услуг для студентов. Здесь все разложено по полочкам: здоровье, образование, кружки и социальная поддержка. Родителям больше не нужно блуждать по разным вкладкам, чтобы записать ребенка в школу или секцию.

Обновился и электронный дневник. Теперь учителя могут собирать согласия на выездные экскурсии онлайн. Родители видят календарь событий и в один клик подтверждают участие ребенка.

Кстати, для тех, кто планирует глобальные перемены в самой квартире, тоже появилось решение.

Ремонт без штрафов и загранпаспорт без очередей

Разбираться в тонкостях перепланировки теперь помогает специальный "Навигатор". Он подскажет, на какие работы нужно разрешение Мосжилинспекции, а что можно делать свободно. Удобный опросник сам определит, какие документы вам понадобятся, что уже помогло избежать ошибок тысячам москвичей.

Для тех, кто собрался в отпуск, обновили сервис оформления загранпаспорта. Теперь на интерактивной карте можно в реальном времени видеть загруженность центров "Мои Документы", чтобы выбрать тот, где очередь короче.

Мобильная Москва в вашем кармане

Приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" также получили масштабные обновления. В первом случае услуги сгруппировали по пяти понятным блокам: "Дом", "Семья", "Здоровье", "Транспорт" и "Досуг". Во втором — появился удобный раздел "Платежи", где можно оплатить сразу несколько счетов в один клик, включая показания по теплу.

А для творческих людей и блогеров запустили медиабанк "Мосфото". Это огромный архив профессиональных снимков и видео столицы, которые можно скачивать бесплатно и использовать в своих соцсетях или презентациях.

Москва продолжает расти и меняться, а вместе с ней меняется и то, как мы взаимодействуем с городом. Похоже, миллиард обращений — это далеко не предел.