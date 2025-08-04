Субтропические ливни с грозой и ветер ожидаются в Москве 4 и 5 августа

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с резким ухудшением погоды.

Синоптики прогнозируют, что уже сегодня, примерно с 12:00, на столицу обрушатся мощные ливни с грозами, а в отдельных районах возможен град. Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 12–17 м/с.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся и во вторник, 5 августа. По прогнозам, всего за двое суток в городе может выпасть до 45% от месячной нормы осадков. Горожан и гостей столицы призывают проявить максимальную осторожность.

Как обезопасить себя: главные правила поведения

Сильный ветер и ливень создают на улицах множество потенциальных опасностей. Чтобы избежать несчастных случаев, МЧС рекомендует соблюдать простые правила:

Будьте предельно внимательны, находясь на улице. По возможности лучше переждать непогоду в помещении.

Не укрывайтесь под деревьями. При сильном ветре они могут сломаться, а во время грозы — притянуть молнию.

Держитесь подальше от рекламных щитов, шатких конструкций, недостроенных зданий и линий электропередач.

Рекомендации для автомобилистов

Водителям в условиях непогоды следует быть особенно бдительными. Плохая видимость и мокрое дорожное покрытие многократно увеличивают риск ДТП.

Снизьте скорость и увеличьте дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Избегайте внезапных маневров: резких перестроений, обгонов и опережений.

Не паркуйте машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций, чтобы избежать повреждения автомобиля.

Куда обращаться за помощью

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации или стали ее свидетелем, немедленно сообщите об этом в экстренные службы.

Важно! Телефоны экстренных служб:

Единый номер вызова: 112

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: +7 (495) 637-31-01

Каждый москвич также может помочь городским службам оперативно устранять опасности. На портале "Наш город" действует проект "Безопасное лето". С его помощью можно сообщить о ненадежно закрепленных рекламных конструкциях, накренившихся деревьях или сломанных дорожных знаках. Ваше сообщение поможет быстро минимизировать последствия непогоды и защитить здоровье и имущество горожан.