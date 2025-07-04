В кинопарке "Москино" в выходные можно посетить лекции, концерты и спектакли

Кинопарк "Москино" готовит насыщенную программу в честь 130-летия со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. 5 и 6 июля здесь пройдет множество мероприятий, включая лекции, спектакли и концерты, которые позволят гостям глубже понять творчество поэта и его эпоху.

Лекции о жизни и творчестве Есенина

В образовательном центре "Москино" в течение двух дней будут проходить лекции, посвященные жизни и творчеству Сергея Есенина. Ведущий — кандидат филологических наук Эдуард Захаров, педагог Российского института театрального искусства (ГИТИС). Его выступления начнутся в 14:00 и будут охватывать ключевые моменты биографии поэта, а также исторический контекст его творчества. Захаров расскажет о том, как революционные изменения и культурные кризисы повлияли на поэтический слог Есенина, а также о народных мотивах, которые пронизывают его стихи.

Спектакли о любви и страсти

Одним из центральных событий станет спектакль «Изадора», который пройдет в «Театре Гонзаги» в субботу в 13:00 и 17:00. Это история о сложных отношениях между Сергеем Есениным и знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан. Несмотря на различия в культуре и взглядах, их любовь стала ярким примером творческой страсти и противоречий. Также в программе — лирический спектакль от Театра на холмах, который будет представлен 5 июля в 15:30 и 18:30, а также 6 июля в 14:00 и 17:00. Этот спектакль позволит зрителям лучше понять внутренний мир Есенина и его художественные искания.

Музыкальные выступления на стихи Есенина

В воскресенье на сцене "Театра Гонзаги" состоится концерт музыкального коллектива «Завтра». Артисты представят современные аранжировки песен на стихи Сергея Есенина в 12:00 и 16:30. Это уникальная возможность для зрителей насладиться поэзией великого поэта в новом музыкальном формате, что сделает его произведения более доступными для молодежи.

Киновыходные и мастер-классы

Помимо мероприятий, посвященных Есенину, в "Москино" пройдет традиционная программа киновыходных. В образовательном центре выступят опытные кинематографисты. В субботу в 15:00 лекцию прочитает режиссер Андрей Задубровский, который поделится секретами актерского мастерства и взаимодействия на площадке.

В воскресенье в 15:00 Ирина Глебова, декан продюсерского факультета ГИТР, расскажет о процессе подбора актеров для исторических ролей и создании достоверной атмосферы на сцене. Также планируется мастер-класс продюсера Петра Пецки, который пройдет в 16:00. Он обсудит создание правдоподобной исторической среды и нюансы работы с архивными материалами.

Мастер-классы по актерскому гриму

Для желающих погрузиться в мир театра еще глубже, 5 и 6 июля пройдут мастер-классы по созданию профессионального актерского грима и укладок от специалистов Светланы Шевцовой и Ирины Коноваловой. Эти занятия помогут участникам узнать больше о театральной эстетике и секретах создания образов.

Концерты Limoncello Band

6 июля также состоятся концерты виртуозного музыкального коллектива Limoncello Band. Артисты представят оригинальные рок-композиции, исполненные на двух виолончелях, что создаст уникальную атмосферу для зрителей. Концерты пройдут в 13:00 и 15:30.

Анимационные игры для детей

Для юных посетителей кинопарка подготовлена развлекательная программа с анимационными играми. На площадке возле натурного хромакея дети смогут участвовать в игре «Собери стихотворение», где им предстоит выстроить строки из произведений "Дуэли поэтов" они смогут проявить силу и находчивость, перетягивая канат и придумывая рифмы. В игре "Рифмобол" ребята создадут стихотворение из четырех фраз, а в «В погоне за музой» пройдет полоса препятствий на скорость.

Как посетить мероприятия

Посещение всех мероприятий входит в стоимость билета в кинопарк "Москино". Билеты можно приобрести онлайн по ссылке или сканируя QR-код в информационном центре. Обратите внимание, что оплата наличными не предусмотрена.