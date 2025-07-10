Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин

Система ПВО Минобороны успешно перехватила беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, система противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации успешно перехватила беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы.

"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — написал Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале, подтверждая факт перехвата.

Мэр также добавил, что на месте падения обломков сбитого беспилотника незамедлительно прибыли и приступили к работе специалисты всех экстренных служб. Их задача — обеспечить безопасность граждан, провести необходимые мероприятия по осмотру территории и ликвидации последствий инцидента.

Оперативные действия подразделений ПВО Министерства обороны позволили предотвратить возможную атаку на Москву, нейтрализовав угрозу еще на подлете к городу. Работа экстренных служб на месте происшествия направлена на обеспечение полной безопасности жителей и минимизацию любых возможных последствий.