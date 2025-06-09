Гастроэнтеролог развеяла главные мифы об отравлении

Гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова развеяла несколько распространенных мифов об отравлениях, которые часто вводят людей в заблуждение.

Миф №1 "При отравлении нужны антибиотики"

Это не правда! Поскольку причиной пищевого отравления часто становятся не бактерии, а вирусы или токсины, агрессирующие на организм. Определить более точно тип источника отравления может помочь общий анализ крови. При лейкоцитозе чаще всего происходит рост бактериальной флоры, а при лимфоцитозе – вирусной. В любом случае использование антибиотиков без консультации с врачом не оправдано, потому что вред от них может значительно преобладать над пользой.

Миф №2 "При отравлении всегда помогает молоко"

Молоко не является средством первой помощи, напротив, оно может усугубить текущее состояние. Речь идёт прежде всего о людях с непереносимостью лактозы. Чем больше выпить молока, тем выраженнее будет диарея после его употребления. Сорбирующим действием при пищевом отравлении обладают такие препараты, как активированный уголь, белый уголь, энтеросгель и прочие медикаменты.

Миф №3 "Отравление можно просто перетерпеть"

Если не вмешиваться в естественное течение пищевого отравления, то можно продлить период болезни сразу на несколько дней. Начинать действовать нужно немедленно. Чем раньше будут начаты мероприятия по профилактике интоксиции, тем быстрее можно будет вернуться к привычному образу жизни.

Миф №4 "Если несвежий продукт запить алкоголем, то отравления не будет"

Санирующее действие алкоголя здесь явно преувеличено. Его употребление в сочетании с отравлением только усугубит ситуацию, поскольку печени придётся не только обезвреживать токсины, связанные с отравлением, но и инактивировать алкоголь! Помимо вреда для печени алкогольная продукция также агрессирует на слизистую оболочку пищеварительного тракта, создавая ещё бОльшую нагрузку на него.

Миф №5 "Если выпил активированный уголь, то потом его можно уже не принимать"

Сорбент принятый однократно не принесёт столько пользы, сколько полноценный по длительности курс лечения. Дело в том, что токсины, отравляющие наш организм во время пищевого отравления быстро сорбировать просто невозможно. Именно поэтому в большинстве случаев рекомендуется их использование в течение двух-трёх дней после начала болезни.

Миф №6 "При поносе нужно выпить антидиарейный препарат"

Это заблуждение особенно опасно! Связано это с тем, что диарея освобождает наш организм от вредных агентов, механически их устраняя. Блокируя моторику кишечника такими препаратами, как имодиум, лопедиум и прочие, мы сами лишаем себя возможности очиститься от того, что очень вредит нашему здоровью. Кроме того, купирование острой диареи таким способом может закончится такой проблемой, как токсический мегаколон, что может иметь даже летальным исход.

Что же на самом деле нужно делать при пищевом отравлении?

Быстрое очищение

Вначале при пищевом отравлении часто возникают такие симптомы как тошнота или рвота. Ни в коем случае нельзя подавлять её, потому что с рвотными массами происходит естественное освобождение от недоброкачественной пищи. Именно поэтому рвоту ни в коем случае нельзя подавлять теми или иными медикаментами. Напротив, промывание желудка — это именно то, с чего стоит начать борьбу с пищевым отравлением. Для этого нужно выпить большое количество чистой воды и давить на корень языка до появления обильной рвоты. Процедуру повторять до появления чистых промывных вод.

Сорбенты

Сразу после окончания промывания желудка приходит очередь сорбентов. Подойдут такие варианты, как энтеросгель, белый уголь, активированный уголь и прочее. Доза препарата чаще всего зависит от массы тела человека. Длительность использования сорбентов зависит от тяжести состояния и может длиться до нескольких дней.

Восполнение солей

Активная рвота и/или диарея приводит к частичной потере электролитов, что может навредить организму. Для профилактики развития осложнений чаще всего проводится заместительная терапия, направленная на поддержание постоянства внутренней среды организма (регидрон и прочие). Чтобы растворы не вызывали рвоту их стоит употреблять малыми порциями, лучше в охлаждённом виде.

Остаточные явления

После многократной рвоты необходимости в очищении верхнего этажа желудочно-кишечного тракта уже нет, поэтому продолжающаяся рвота приносит лишь мучения. Чтобы уменьшить выраженность рвотных позывов и наладить моторику верхнего этажа ЖКТ чаще всего используются препараты группы итомеда на основе итоприда. Длительность лечения составляет не менее двух недель.

Работа с микробиотой

Наше питание во многом определяет состав микробиоты. Чтобы минимизировать количество патогенных организмов в период отравления и первые недели после него важно минимизировать в составе рациона простые углеводы. К ним относятся весь добавленный сахар, сладости, хлебобулочные изделия, макароны, картофель, белый рис и прочие продукты. В результате таких ограничений мы в буквальном смысле лишаем пищи патогенную флору, уменьшая её рост.

Ферменты

Для облегчения пищеварения и снятия с него дополнительной нагрузки очень часто назначаются ферментные препараты. Более эффективны те, что состоят из минимикросфер и микротаблеток (креон, микразим и прочие). Разовая доза составляет обычно 10000-15000 ЕД. Оптимальное время использования – начало приёма пищи.