Еще три площадки фестиваля "Сады и цветы" появились в центре столицы

Узнайте, где в центре столицы можно увидеть ботанические редкости, прогуляться по винтажному маркету среди цветов и насладиться атмосферой французского и лавандового садов в рамках фестиваля "Сады и цветы".

В рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» продолжается ландшафтный фестиваль «Сады и цветы». Самые главные и масштабные площадки этого яркого события теперь открыты для посетителей прямо в сердце столицы. Основными точками притяжения стали Манежная площадь, площадь Революции и зона у торгового центра «Охотный Ряд». Эти центральные локации предлагают жителям и гостям города уникальную возможность отдохнуть от суеты мегаполиса, насладиться красотой природы, послушать музыку, пройтись по живописным уголкам и найти моменты тишины и умиротворения среди цветочных и ландшафтных инсталляций.

На центральных площадях раскинулись тематические зоны: величественный ботанический сад, изысканный французский сад и ароматный лавандовый сад.

Манежная площадь: тропический ботанический сад

Пожалуй, самая грандиозная по своему масштабу и замыслу площадка фестиваля расположилась на Манежной площади. Здесь воссоздана атмосфера ботанического сада, где можно увидеть редкие и теплолюбивые растения, словно привезенные со всех уголков земли. На площади свыше 1,7 тысячи квадратных метров растут экзотические юкки и гигантский бамбук, элегантная мушмула японская, олеандр всевозможных оттенков, выразительный сумах пушистый, новозеландский лен, разнообразные виды пальм и даже диковинный банан Энсета Маурели, создавая ощущение настоящего тропического оазиса.

Атмосферу тропиков дополняют водные элементы: спрятанный в зелени восьмиметровый водопад и живописный пруд с карпами. Эти уголки отдыха, окруженные столиками уличного кафе, позволяют почувствовать себя на южном курорте, не покидая центра столицы. Кованые и деревянные конструкции гармонично вписываются в буйную растительность, усиливая эффект погружения в другую реальность.

Площадь Революции: винтажный маркет в тени деревьев

Площадь Революции на время проведения фестиваля преобразилась в уникальный винтажный маркет. Его уютные торговые ряды обрамлены пятиметровыми липами и редкими для Москвы трехметровыми южными шелковицами. В самом центре площади, рядом с изящными перголами, где выступают музыканты, разместился величественный дланевидный клен с кроной диаметром около пяти метров.

Архитектурные решения строений маркета напоминают старинные антикварные лавки с их особым шармом. Хрустальные люстры, кованые и деревянные элементы павильонов создают единый стиль, приглашая к неспешным и приятным прогулкам. Гостям предлагается не только посетить необычные торговые точки, но и отдохнуть в специально оборудованной лаунж-зоне или летнем баре, послушать живую музыку, посмотреть фэшен-показы или заглянуть в модные поп-ап магазины.

Переход между площадями: изысканный французский сад

Пространство, связывающее Манежную площадь и площадь Революции, превратилось в элегантный французский сад. Его особую атмосферу формирует изящный кованый декор. Ажурные конструкции четырехметровых беседок-пергол, сквозь которые причудливо проникает солнечный свет, создают идеальные условия для расслабления. Здесь можно неторопливо прогуляться, посмотреть картины, посетить павильон с сувенирами или просто уютно устроиться за столиком в тени зонта с бокалом лимонада или на мягком диване в лаунж-зоне, наслаждаясь тишиной и красотой сада под шелест листвы.

Визуальные акценты в этом саду создают топиарные фигуры из тиса необычных форм в сочетании с низкими блоками живой изгороди и пышно цветущими розами. Шпалеры из кленов, расположенные по периметру, помогают отгородить это уединенное пространство от шума центра города.

У ТЦ«Охотный Ряд»: ароматы лавандового сада

Террасы у торгового центра «Охотный Ряд» в рамках фестиваля преобразились, став воплощением лавандового сада, напоминающего живописные пейзажи южного побережья. Основу оформления составляют поля лаванды, чей мягкий аромат и умиротворяющий вид приглашают сменить городской темп на неспешный отдых. Здесь установлены удобные мягкие диваны, где можно сделать перерыв во время прогулки.

Дополнительную декоративность пространству придают плектрантусы и разноцветные петунии, высаженные вдоль балюстрад, которые гармонично сочетаются с архитектурой исторического центра. Вечером особую атмосферу создает художественная подсветка фонтанов.

Новое пространство для отдыха и вдохновения

Фестиваль «Сады и цветы» создает в городе уникальное комфортное пространство, ориентированное на спокойный отдых, визуальное вдохновение и своего рода «природную терапию». Участники фестиваля демонстрируют выставочные сады с продуманными ландшафтными решениями, интегрированными арт-объектами и флористическими инсталляциями, предлагая москвичам и гостям столицы по-новому увидеть привычный мегаполис. Всего в течение этого сезона в Москве появится около 70 цветочных площадок, для оформления которых будет использовано более полумиллиона растений.

Все площадки фестиваля «Сады и цветы» открыты для свободного посещения, приглашая всех желающих насладиться красотой и гармонией природы в самом сердце Москвы.