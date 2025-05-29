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Более 600 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий

Более 600 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за благоустройство территорий
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В Московской области более 600 тыс. человек выбрали онлайн приоритетные территории для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минблагоустройства.

"Голосование проводится уже пятый год подряд. Оно позволяет вовлечь жителей в процесс развития городской среды и учитывать их мнение при выборе объектов. В этом году в голосовании участвуют 289 территорий из 54 муниципалитетов. За месяц проголосовали более 600 тысяч человек", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства Михаил Хайкин.

По данным ведомства, среди лидеров голосования — Славянский бульвар в Подольске (более 25 тыс. голосов), Красковский карьер в Люберцах (24 тыс.), парк "Дубки" в Химках (18,5 тыс.) и территория между улицей Талсинской и Молодежной набережной в Щелкове (17,5 тыс.).

Также сообщается, что в Раменском округе лидирует набережная озера Пионер, в Домодедове — сквер у Востряковского ГДК, в Богородском округе — парк "Волхонка".

Волонтеры помогают жителям принять участие в голосовании — они работают в общественных местах, школах и на массовых мероприятиях. По данным Минмолодежи, добровольцы уже привлекли к участию около 150 тыс. человек.

"Волонтеры Подмосковья активно работают на 288 специальных точках и делают все, чтобы как можно больше жителей Московской области смогли принять участие в проекте и отдать голос за важный для них объект", – рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Проголосовать можно до 12 июня включительно на платформе госуслуг. Участвовать могут жители старше 14 лет.

Шоу-бизнес в Telegram

29 мая 2025, 19:57
Фото: Минблагоустройства Подмосковья
Дни.ру✓ Надежный источник

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