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Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает развиваться столичному бизнесу
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Московские МСП – это не просто компании, а настоящий драйвер развития города, в котором заняты миллионы людей. Мэр Сергей Собянин в своем блоге поделился данными о том, как город поддерживает этот ключевой сектор и каких впечатляющих результатов удалось достичь.

26 мая, в России отмечается День предпринимательства. Этот профессиональный праздник служит важным поводом для того, чтобы подчеркнуть значительный вклад малого и среднего бизнеса (МСП) в экономическое и социальное развитие страны и, в частности, столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отдельно остановился на роли столичных предпринимателей и тех шагах, которые предпринимает город для их поддержки.

По данным городских властей, сектор малого и среднего предпринимательства является одним из главных двигателей развития Москвы. Масштабы впечатляют: в столице зарегистрировано 927 тысяч МСП, что составляет подавляющее большинство – 85% от общего числа всех компаний города. В этой сфере заняты 3,4 миллиона человек, обеспечивая рабочие места для значительной части населения. Кроме того, вклад МСП в бюджет Москвы продолжает расти, достигнув уже 27%, что свидетельствует об их возрастающей экономической значимости.

Городская администрация последовательно развивает систему поддержки предпринимательства, предлагая разнообразные инструменты, призванные помочь бизнесу на разных этапах его развития. Предприниматели могут воспользоваться как финансовыми, так и нефинансовыми мерами поддержки, подобранными исходя из их индивидуальных нужд и задач. Особое внимание уделяется содействию развитию в перспективных отраслях, таких как IT и экспорт, а также предоставлению возможностей для участия в акселерационных программах, городских торговых площадках (маркетах) и профессиональных конкурсах.

Важным элементом этой системы являются цифровые платформы, существенно упрощающие взаимодействие бизнеса с городом. Через порталы mos.ru, i.moscow, портал поставщиков, инвестпортал, систему «Открытый контроль» и другие ресурсы предпринимателям доступно более 200 различных онлайн-сервисов, охватывающих широкий спектр потребностей – от регистрации бизнеса до получения разрешений и мер поддержки.

Эффективность реализуемых мер подтверждается статистикой. По результатам 2025 года (данные приведены в источнике), каждый одиннадцатый действующий московский бизнес прибегал к тем или иным формам городской поддержки. Более того, каждое двенадцатое вновь созданное в столице предприятие или индивидуальный предприниматель были открыты при содействии города.

Таким образом, Москва не только признает огромную роль своих предпринимателей, но и активно работает над созданием максимально благоприятных условий для их роста и процветания, видя в них один из ключевых залогов успешного развития мегаполиса.

Шоу-бизнес в Telegram

26 мая 2025, 10:11
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Telegram / @blogsobyanin• Требует проверки

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