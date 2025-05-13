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Вторник 13 мая

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Как открыть карту во Freedom Bank

Как открыть карту во Freedom Bank
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Последние несколько лет Казахстан укрепляет статус регионального финансового центра. Многие международные компании открывают в азиатской республике свои офисы, чтобы закрепиться в регионе. Иностранные граждане, в свою очередь, заводят в местных компаниях и банках брокерские и депозитные счета, а также мультивалютные карты и пользуются ими в любых уголках земного шара.

Одним из наиболее популярных банков для этих целей является Freedom Bank. В этом материале мы разберем, что он собой представляет и как открыть в нем счет.

Банк входит в десятку крупнейших фининститутов Казахстана с объемом активов 2,5 трлн тенге. Freedom Bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов: до 10 миллионов в тенге, а также эквивалент 5 миллионов тенге в иностранной валюте

Фининститут считается важнейшим звеном в экосистеме сервисов холдинга Freedom Holding Corp. (FRHC), объединяя в своем "суперприложении" Freedom SuperApp все услуги входящих в нее компаний. В экосистему также входят брокерские и страховые компании, сервисы интернет-платежей и продажи билетов, а с недавних пор и телеком-оператор.

Freedom Bank предлагает широкую линейку кредитных, депозитных и карточных продуктов. Среди наиболее популярных – цифровая ипотека, позволяющая взять кредит онлайн на покупку жилья, а также цифровой автокредит. Благодаря цифровой ипотеке Freedom Finance быстро стал лидером по объему выдачи жилищных займов в рамках государственной программы "7-20-25". Его доля в прошлом году превысила 60%. Банк также является партнером Фонда развития предпринимательства "Даму" и продвигает совместные программы по кредитованию бизнесменов на льготных условиях.

На сегодняшний день организации обслуживается более 2 млн физлиц и свыше 54 тысяч предпринимателей.

Как открыть счет

Хотя банк позиционирует себя в первую очередь как цифровой сервис, он также обладает и широкой филиальной сетью. Его офисы и банкоматы расположены в 18 городах Казахстана. Ожидается в ближайшем будущем открытие представительства в Таджикистане – в прошлом году была получена соответствующая лицензия. Также руководство работает над выходом на турецкий рынок, где недавно брокер холдинга получил разрешение на работу.

Для открытия счета в банке необходимо посетить его офис в любом крупном городе Казахстана, причем для нерезидентов процесс возможен только лично. Из документов понадобится паспорт и действующий Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – уникальный номер, который можно получить в Центрах обслуживания населения (ЦОНах) во всех городах республики. Они представляют собой местные аналоги многофункциональных центров "Мои документы". ИИН используется гражданами и нерезидентами для получения государственных услуг в стране и для открытия банковских счетов. Получение номера не займет много времени.

Freedom Bank предлагает клиентам широкую линейку карт: мультивалютные, с начислением процентов на остаток, с уникальным дизайном (например, посвященные супергероям), привязанные к инвестиционному счету и другие. Среди них выделяется мультивалютная карта Araldy Saqta с кэшбеком до 10%, который перечисляется в Международный Фонд спасения Аральского моря в РК – уникального природного заповедника, который практически исчез с лица Земли за последние 60 лет. Владельцы карты могут оплачивать покупки в тенге, рублях, долларах и евро, при этом на остаток начисляются дополнительные проценты. Выпуск и обслуживание карты Araldy Saqta бесплатно, у нее также есть премиум-аналог с расширенными возможностями.

В прошлом году Freedom Bank запустил инновационную маркетинговую акцию, в рамках которой пользователи его карт стали получать акции холдинга в виде кэшбека. Ценные бумаги можно продать, отправить другому клиенту банка или продолжать копить на своем счете. При росте стоимости акций Freedom Holding Corp. увеличивается и стоимость полученного кэшбека в пересчете на валюту. С момента выхода компании на IPO на Nasdaq в октябре 2019 года его бумаги подорожали более чем в 8 раз, существенно опередив по доходности американские ведущие индексы S&P500 и Nasdaq 100. По словам основателя и главы «Фридом Финанс» Тимура Турлова, главной целью программы является предоставление клиентам возможности стать совладельцами бизнеса и заработать на его росте.

К слову, появление кэшбека в виде ценных бумаг значительно увеличил клиентскую базу банка. Если в прошлом году его суперприложение установили несколько сотен тысяч человек, в этом году в планах руководства расширить их до 6 миллионов.

Только вперед

Сегодня объем депозитов во Freedom Bank превышает $2 млрд, однако это далеко не предел. По словам топ-менеджмента, сегодня организация полностью готова к масштабированию бизнеса и дальнейшему развитию цифровых сервисов. Для этих целей банк получил дополнительный капитал почти в 50 млрд тенге за последние полгода.

Фининститут также планирует запустить новое суперприложение, но уже для малого и среднего бизнеса, объединив в нем услуги экосистемы Freedom Holding для частных предпринимателей.

Шоу-бизнес в Telegram

13 мая 2025, 19:55
Фото: Freedom Bank
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