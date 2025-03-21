Утечка данных: как защитить себя от мошенничества с кредитами

Адвокат Геннадий Кузьмин рассказал, как избежать финансовых трудностей.

Сегодня кредиты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, к сожалению, все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда на наше имя оформляют кредиты без нашего ведома. Это не только создает финансовые трудности, но и может нанести серьезный удар по вашей репутации. Что делать, если вы узнали, что на вас оформлен кредит, которого вы не брали? Рассказывает Геннадий Кузьмин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ.

Шаг 1. Соберите информацию

Прежде всего, необходимо собрать подробную информацию о кредите: дату выдачи, название организации, предоставившей кредит, и общую сумму долга. Все кредитные организации обязаны предоставлять информацию о выданных кредитах в бюро кредитных историй (БКИ). В России существует пять аккредитованных БКИ: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Объединённое кредитное бюро (ОКБ), БКИ «КредитИнфо», БКИ «Спектрум» и БКИ «Скоринг Бюро».

Чтобы узнать, где хранится ваша кредитная история, воспользуйтесь Центральным каталогом кредитных историй (ЦККИ). Самый простой способ — подача заявки через портал «Госуслуги».

Важно помнить, что с 2025 года вступил в силу закон, который позволяет гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» и МФЦ, определяя типы кредитов и финансовые институты, на которые распространяется ограничение.

Каждый гражданин имеет право на неограниченное количество запросов своей кредитной истории. Однако бесплатное предоставление информации ограничено двумя обращениями в год. За последующие запросы взимается плата, которая устанавливается каждым БКИ индивидуально. Например, НБКИ – 450 рублей, ОКБ – 580 рублей (по состоянию на декабрь 2024 года).

Шаг 2. Обратитесь в полицию

После сбора информации о кредите, незамедлительно обратитесь в полицию с заявлением о факте мошенничества. Существует два способа подачи заявления: личное обращение в любом отделении полиции или подача заявления через официальный сайт МВД РФ.

При подаче заявления соблюдайте требования статьи 141 УПК РФ: заявление может быть подано в письменной или устной форме. В случае устного заявления информация заносится в протокол, который подписывается заявителем.

После принятия заявления сотрудники полиции выдадут вам документ, подтверждающий его прием. Убедитесь, что в документе указаны номер заявления, фамилия сотрудника, дата и время подачи. Этот документ пригодится вам в дальнейшем.

Шаг 3. Свяжитесь с кредитной организацией

В случае возникновения проблем с неправомерным списанием средств по кредиту, важно незамедлительно предпринять следующие шаги.

Свяжитесь с кредитной организацией. Независимо от того, обратились ли вы в правоохранительные органы, необходимо связаться с кредитной организацией, где был оформлен кредит. Это можно сделать дистанционно через официальный сайт, электронную почту или лично в отделении.

Ведите письменную коммуникацию. Для защиты своих интересов рекомендуется вести всю переписку с кредитной организацией в письменной форме. Это позволит сохранить доказательства для возможного использования в суде.

Запросите копии документов. Необходимо запросить заверенные копии следующих документов:

Кредитный договор;

Копия паспорта, использованного для оформления кредита;

Реквизиты счета или карты, на которую поступили кредитные средства;

Распоряжение клиента о списании денег или кассовый ордер.

Эти документы будут полезны в случае необходимости восстановления нарушенных прав и обращения в суд.

Шаг 4. Составьте жалобу в Центробанк

Если у вас возникли проблемы с кредитором, обратитесь с жалобой в Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). У ЦБ РФ есть все полномочия для проведения проверок и принятия мер в отношении недобросовестных кредиторов. Обращение с жалобой поможет защитить ваши интересы и обеспечит прозрачность разбирательства.

Шаг 5. Идите в суд

Если кредитная организация не признает факт мошенничества и продолжает требовать выплаты по кредиту, подавайте иск в суд. В суде вам предстоит доказать свою невиновность. Соберите как можно больше доказательств: талон-уведомление из полиции, ответы от кредитной организации, заверенные копии документов и любые другие документы, подтверждающие то, что вы не оформляли кредит (например, справка о нахождении в другом городе).

Тщательно подготовьте исковое заявление. Рекомендуется обратиться за юридической помощью для составления заявления и представления ваших интересов в суде.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, проявляйте бдительность и осторожность при оформлении кредитов и займов. Внимательно читайте все документы перед подписанием и не доверяйте сомнительным предложениям. Регулярно проверяйте свою кредитную историю и в случае подозрений в мошенничестве немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.