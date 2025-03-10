Андрей Воробьев сообщил о завершении уборки дорог в Подмосковье к 1 мая

В Московской области до 1 мая планируется завершить уборку дорожной сети после зимнего периода. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством региона и главами муниципалитетов.



По данным правительства Подмосковья, работы охватят проезжую часть, тротуары, остановочные павильоны, дорожные знаки, ограждения, шумозащитные экраны, мосты и путепроводы. С 1 апреля начнется дорожный ремонт, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт продлится до сентября.



«В апреле и область, и муниципалитеты должны быть готовы приступить к текущему и капитальному ремонту дорог. У нас большая программа на этот год – почти 1 500 км, из них 659 км – муниципальная сеть», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Протяженность дорожной сети в Московской области превышает 45 тыс. км. Как только в регионе установится стабильная плюсовая температура, дорожные службы приступят к мойке проезжей части, в первую очередь на магистралях с высокой интенсивностью движения и маршрутах общественного транспорта. Особое внимание уделят федеральным трассам, протяженность которых в регионе составляет около 2,8 тыс. км.

В 2025 году объем ямочного ремонта в Подмосковье увеличат. Так, уже за первые два месяца года устранено почти 200 тыс. выбоин – в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До 1 мая планируется обновить 16 тыс. остановочных павильонов, 5 тыс. тротуаров, 12 тыс. дорожных ограждений и 490 тыс. знаков. Также будет проведено обследование 4 тыс. мостов, путепроводов и пешеходных переходов.

Работы по замене шумозащитных экранов ведутся на Новорижском шоссе (М-9 «Балтия»). До 1 мая планируется обновить конструкции на участке от МКАД до ЦКАД в направлении области, а в 2026 году – с опережением графика провести замену экранов в противоположном направлении.

Ремонт дорог в регионе начнется с 1 апреля. Планируется обновить почти 1 500 км дорожного покрытия, что на 310 км больше, чем в 2024 году. Наибольший объем работ запланирован в Коломне, Дмитровском, Раменском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Истринском округах.