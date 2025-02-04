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Вторник 4 февраля

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Захар Прилепин назвал зрелищной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Захар Прилепин назвал зрелищной постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"
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2 февраля писатель Захар Прилепин стал зрителем исторического спектакля "Соборная площадь", который проходит в уникальном кинопарке "Москино".

Премьера этой постановки состоялась недавно, и с тех пор уже прошло 38 показов, которые привлекли около восьми тысяч зрителей. Прилепин высоко оценил зрелищность и актуальность спектакля, отметив его жанровое разнообразие и необычное смешение стилей.

"Этот спектакль обязательно нужно показывать детям. Его стоит увидеть каждому", — подчеркнул писатель.

Фото: пресс-служба Департамента города Москвы

Он был впечатлен тем, как в одной постановке гармонично переплетаются элементы народного театра, скоморошества, современного танцевального искусства и классической театральной традиции. По словам Прилепина, такая синергия жанров является отражением стремительного развития нашей страны.

Спектакль "Соборная площадь" рассказывает о Смутном времени, раскрывая истинные причины конфликта между Речью Посполитой и Российским царством. Это первый мультимедийный спектакль под открытым небом в "Москино", созданный специально для декораций "Соборная площадь Москвы". Для этого была построена многоступенчатая сцена и обогреваемые трибуны для зрителей. В создании постановки принимали участие художники, дизайнеры и инженеры под руководством режиссера Эдуарда Боякова.

Фото: пресс-служба Департамента города Москвы

"Мне было очень интересно увидеть кинопарк “Москино” и эти удивительные декорации. Я только что закончил работу над историческим романом, и эти мотивы мне очень близки", — добавил Захар Прилепин.

В спектакле участвуют известные актеры, такие как Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Валерий Николаев и другие. Зрители смогут увидеть как звезд театра, так и молодых артистов, что делает каждый показ уникальным.

Спектакль демонстрируется каждые выходные до 23 февраля включительно. На ближайшие даты, 8 и 9 февраля, запланированы показы в 18:00 и 19:30, а 15, 16, 22 и 23 февраля — в 18:30 и 20:00.

Кинопарк "Москино" является частью проекта "Москва — город кино". Здесь завершен первый этап развития, в рамках которого построено множество натурных площадок и объектов инфраструктуры. Московский кинокластер предоставляет все необходимые условия для кинопроизводителей, включая киностудии и кинотеатры, что делает его важным центром культурной жизни столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 12:18
Фото: пресс-служба Департамента города Москвы
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