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Вторник 4 февраля

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Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе

Красная книга Москвы помогла повысить интерес горожан к столичной природе
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Работа по изучению и охране природного мира Москвы ведется постоянно.

Красная книга столицы — это не просто сборник информации, а важный правовой документ, который защищает редкие виды флоры и фауны, а также описывает меры по их сохранению и восстановлению. Она играет значимую роль в экологическом просвещении населения, пробуждая интерес к природе и окружающей среде.

Красная книга Москвы содержит данные о редких млекопитающих, птицах, земноводных, пресмыкающихся, беспозвоночных животных и разнообразных растениях, включая сосудистые, мхи, водоросли и грибы. Каждая статья сопровождается профессиональными фотографиями, которые помогают читателям не только узнать о видах, но и распознать их в естественной среде обитания. В издании указаны территории, где можно встретить эти редкие виды.

Первое издание Красной книги Москвы появилось в 2001 году. Второй выпуск вышел в 2010-м, а третье издание было представлено в 2022 году. Каждая версия документа отражает текущее состояние биоразнообразия столицы на момент ее публикации. Третий выпуск стал особенно значимым благодаря включению новых территорий, таких как ТиНАО, что позволило более полно отразить разнообразие редких видов на всей территории города.

Подготовка актуального издания была проведена Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы с участием известных биологов и экспертов. В работу также активно включились более 700 натуралистов и любителей природы, которые внесли свои наблюдения и исследования. Их вклад оказался решающим в определении мест обитания таких редких видов, как орешниковая соня и гвоздика пышная.

Знакомство с Красной книгой может стать для москвичей отправной точкой для более внимательного отношения к окружающей природе. Многие жители начинают интересоваться местными птицами и осознают, что в Москве обитает гораздо больше видов, чем привычные воробьи и голуби. В парках можно встретить соек, дятлов и снегирей.

Кроме того, книга вдохновляет горожан на занятия фотографией и углубленное изучение флоры и фауны региона. На зеленых территориях москвичи могут наблюдать за краснокнижными птицами, такими как воробьиный сычик или белоспинный дятел, а у водоемов — за жизнью бобров. В лесах есть шанс увидеть ласку или зайца-беляка.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 11:12
Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты

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В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году
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Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы

Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 80-летию Победы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области, где ветераны собрались вместе с родными и близкими.

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