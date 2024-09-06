В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более 1 млн человек

На выборах в Московскую городскую Думу уже проголосовал миллион москвичей. Это значительное число свидетельствует о высокой активности граждан и интересе к местной политике.



Выборы охватывают не только депутатов Мосгордумы, но и муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов, а также района Куркино. Большинство голосующих предпочли воспользоваться онлайн-голосованием, доступным на специальной странице elec.mos.ru.

Этот удобный способ позволяет москвичам делать свой выбор в любое время суток до 20:00 8 сентября. Чтобы проголосовать онлайн, пользователи должны иметь полную учетную запись на портале mos.ru, что обеспечивает безопасность и анонимность процесса.

Кроме того, москвичи могут голосовать на избирательных участках. На данный момент около 43 тысяч человек сделали свой выбор с помощью терминалов, а порядка 8000 граждан воспользовались бумажными бюллетенями. Для голосования с использованием бумажных бюллетеней необходимо было заранее подать заявление, однако в случае уважительной причины председатель участковой избирательной комиссии имеет право выдать бюллетень на месте.

По словам Вадима Ковалева, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, на всех избирательных участках столицы работают наблюдатели. Штаб ведёт круглосуточное наблюдение за процессом голосования, что обеспечивает прозрачность и соблюдение всех процедур. На данный момент не зафиксировано никаких нарушений, что свидетельствует о корректности выборов.