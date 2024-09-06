Осень не страшна: как защитить семью от сезонного наступления вирусов

Первая половина сентября – немного грустная пора. Еще не сошел отпускной загар, но уже чувствуешь, что теплое и беззаботное лето закончилось. Все вернулись с каникул и отпусков домой, где ожидают работа, дождливая осень и новый сезон ОРВИ.



Осенняя вирусная пора



Начало осеннего периода – непростое время, особенно для детей. Детскому организму надо перестраиваться на новый режим, вновь привыкать к учебным нагрузкам, адаптироваться к ухудшению погоды. При этом надо помнить, что вместе с нами из летнего отпуска возвращаются вирусы гриппа и ОРВИ и недостаточно защищённый детский организм становится их лёгкой добычей. А увеличение количества контактов между малышами приводит к быстрому распространению заболеваний.

Вирусы гриппа и ОРВИ – не единственная угроза. К сожалению, никуда не делся и хорошо известный Ковид, который, как предполагают эксперты, «все-таки нашел свое место, вписался в общую сезонную тенденцию».

Профилактика и не только

Грипп А, грипп B, омикрон, рино– и аденовирусы – как защитить себя и своего ребёнка от этих и других инфекций? Ведь их первичные симптомы очень похожи и с первых часов не определить, с каким именно вирусом борется наш организм. Для профилактики вирусных заболеваний специалисты рекомендуют использовать универсальные противовирусные препараты широкого спектра действия. Своевременный и правильный прием таких препаратов уменьшает риск инфицирования, но если заражения всё же избежать не удалось, то болезнь в большинстве случаев будет протекать быстрее. Врачи советует начинать приём противовирусных широкого спектра действия, когда увеличиваются риски контактов с заболевшими – например, в начале учебного года. Важно не бросать приём, чтобы не дать вирусам возможность продолжить активное размножение.

Одним из известных противовирусных средств широкого спектра действия является отечественный препарат Арбидол. Его действующее вещество умифеновир препятствует слиянию и проникновению вируса в клетки. Доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус подчёркивает, что Арбидол является одним из препаратов с доказанной эффективностью против широкого спектра респираторных вирусов, включая грипп и ОРВИ. А многочисленные исследования подтвердили его способность сокращать продолжительность заболевания и снижать риск осложнений. Это особенно важно для защиты детского организма, который более уязвим к осложнениям, объяснил эксперт. Важно отметить, что препарат воздействует напрямую на сам вирус, не затрагивая иммунную систему. Десятки научных исследований, проведенных в России, США, Китае и других странах мира доказали, что препарат хорошо подавляет активность самых разных вирусов, включая грипп, аденовирусы, различные штаммы коронавируса и т.д.

Препарат признан в Китае: он включен в государственную программу диагностики и лечения гриппа, китайские специалисты активно использовали его во время ковидной пандемии. В 2024 году в российском профессиональном здании "Инфекционные болезни" была опубликована статья, в которой были проанализированы 82 статьи на китайском языке, посвящённые умифеновиру. Специалисты подтверждают эффективность средства в отношении различных вирусных возбудителей, а также отмечают быстрое всасывание и достижение высоких концентраций в крови – что свидетельствует о том, что препарат начинает противодействовать вирусам уже через пару часов после приёма.

Защищая свой организм с помощью препаратов, нельзя забывать и о простых гигиенических правилах. Тщательно мойте руки после возвращения с улицы, чаще проветривайте комнату, старайтесь избегать мест скопления людей. А чтобы наверняка не заболеть, можно пройти вакцинацию всей семьей.