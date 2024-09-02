Губернатор Подмосковья и министр иностранных дел РФ поздравили школьников с началом учебного года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приняли участие в линейке ко Дню знаний в Гимназии им. Примакова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.



«В Подмосковье сегодня пошли в школу 1 миллион 85 тысяч детей – это на 38 тысяч больше, чем в 2023. Я хочу, дорогие ребята, пожелать вам провести это время дружно, сплоченно, с полной самоотдачей, в труде»,



– сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Гимназия им. Примакова в подмосковном Одинцове представляет уникальные образовательные возможности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, важнейшим для учеников этого гуманитарного кластера является сохранение истории и традиций.

«Гимназия носит имя человека, который был учителем многих поколений дипломатов, ученых, людей разных профессий»,

– подчеркнул Лавров.

В этом году в гимназии будут обучаться почти 1,1 тыс. школьников и 285 дошкольников из 48 регионов РФ. В предстоящем октябре исполняется 95 лет со дня рождения Евгения Примакова – советского и российского дипломата, востоковеда и экономиста, в честь которого названо образовательное учреждение.

Гимназия оснащена современной образовательной и спортивной инфраструктурой. Она состоит из учебных аудиторий, лабораторий, залов для физической активности. В этом году на ее базе запустили региональный центр инновационных практик «Предшкола».

В гимназии также будет работать центр сопровождения сборных РФ на международных олимпиадах. Он запущен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» (входит в нацпроект «Образование»).

Напомним, что гимназия им. Примакова занимает второе место в общероссийском рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников в социально-гуманитарных направлениях.

Кроме того, это образовательное учреждение четвертый год подряд является лидером образования в Московской области.