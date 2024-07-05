Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс?

Если верить рейтингу крупнейших лотерейных выигрышей, составленному развлекательным порталом Lotonews, самые удачливые участники российских лотерей выигрывали суммы свыше 500 млн рублей. А нескольким победителям повезло получить даже миллиард.



Но успех одних порой становится поводом для зависти и недоверия других. Хейтеры подвергают сомнению каждый крупный выигрыш. А так как в России самые большие деньги выигрывают в «Русском лото», то эта лотерея чаще других попадает под раздачу. «Русское лото» –развод, обман и даже лохотрон, уверенно утверждают некоторые интернет-комментаторы. Разбираемся, в чем причина подобных обвинений и насколько они обоснованы.



Почему так много внимания в адрес лотерей

Хейт – это немотивированная агрессия, направленная на человека или явление. С развитием новых технологий главным его прибежищем стали интернет-форумы и соцсети. Можно заметить, что нередко одним из объектов для хейта становится лотерея. Казалось бы, такое позитивное развлечение, результатом которого при изрядной доле удачливости может стать еще и приз. Но для сомнений всегда есть место. Некоторые, например, подозревают, что все лотереи "Столото" – развод. Дело, впрочем, не в конкретном бренде. Для любых лотерей недоверие и обвинения в обмане, чаще всего голословные, обычное дело. Что движет авторами негативных отзывов, которыми пестрит и зарубежное, и российское интернет-пространство? Откуда берутся все эти обвинители?

Призраки прошлого

Некоторые причины недоверия к лотереям в России берут свое начало во времена "смутных" 90-х. Этот период запомнился многим разнообразными схемами «отъема денег у населения». Тут и финансовые пирамиды, и уличные напёрсточники, и игровые автоматы буквально на каждом углу. "Отличились" и некоторые нечистые на руку "частные" лотерейщики. Стихийный лотерейный рынок в тот период государство практически не контролировало. И само, кстати, от этого страдало, так как недополучало из этой сферы налоги.

Ветер перемен

Ситуация начала меняться в 2000-х. В 2003 году был принят закон "О лотереях", который лег в основу будущего лотерей и вернул госрегулирование в лотерейную индустрию. В нем, в частности, определены порядок организации и проведения лотерей, а также предусмотрена ответственность для недобросовестных участников лотерейного процесса. А в 2014 году правительство и вовсе законодательно запретило в РФ все частные лотереи. Таким образом государство вернуло себе монополию в этой сфере и одновременно выступило в качестве гаранта безопасности проведения розыгрышей и выплаты призов. Обязанность организовывать розыгрыши легла на плечи двух ведомств – Минспорта и Минфина.

От скептиков к хейтерам

Рухнувшее в начале 90-х доверие ко всем социальным и государственным институтам закрепило надолго скептическое отношение к лотерейным розыгрышам. И можно предположить, что это недоверие стало одним из источников лотерейного хейта под лозунгом "Русское лото – лохотрон", который существует и сегодня. Впрочем, если раньше у недоверия были объективные причины, то для вбросов они не требуются вовсе. Это – продукт, рожденный в недрах интернета, позволяющий людям анонимно выплескивать фактически любые самые негативные эмоции без оглядки как на реальное положение дел, так и на этические нормы и приличия.

Мотивация псевдо-экспертов в интернете различна. Это может быть зависть к чужому успеху или удаче, нездоровая потребность выводить других на негатив, внутренняя неудовлетворенность самим собой или банальное желание привлечь внимание любой ценой. На последнем, кстати, можно еще и заработать. Неслучайно массовые скопления хейтеров чаще возникают вокруг успешных и знаменитых. Так что можно сказать, что это – признак успеха. И лотереи, в которых есть место и успеху, и популярности – прекрасная мишень.

Особенности восприятия

Однако еще более важной причиной негатива, который лотереи взывают у некоторых людей, является фундаментальная природа человеческой психики. Наше сознание устроено так, что довольно сильно зависит от эмоций. Эмоциональное состояние влияет на восприятие даже тогда, когда мы пытаемся быть объективными. И если говорить о восприятии игр, то, как замечает в книге «Мозг игрока» Селия Ходент, бывший директор по UX (пользовательскому опыту) в Epic Games, "выигравший человек скорее оценит игру положительно, чем если бы он проиграл". В своей книге она советует разработчикам компьютерных игр, помня об этом, использовать некоторые хитрости, чтобы сгладить негатив игрового опыта. Например, в онлайн-игре даже в случае проигрыша команды можно показать статистику личных достижений игрока и его прогресс по отношению к прошлым матчам.

В лотереях механизм негативного переноса работает также, как и в любой другой игре. Поэтому, когда человек проигрывает, он невольно начинает относиться к розыгрышам предвзято. Это нормально, и от этого никуда не уйти.

Дизлайк удачи

Примером интернет-хайпа может служить история первого миллиардера, выигравшего рекордную сумму в "Русском лото". В 2020 году огромный приз достался жительнице Московской области Надежде Бартош. Это событие буквально взорвало русскоязычный сегмент всемирной паутины. Но не только от радости за победителя. Сомнительные интернет-издания в погоне за подписчиками и трафиком, а проще говоря деньгами, подхватили новость, разогнав волну и в адрес победителя, и в адрес "Столото", под чьим брендом распространяются билеты популярной телелотереи.

Бартош называли подставным победителем, приписывая ей "связи" с лотерейной компанией. Однако все обвинения оказались несостоятельны, что подтверждалось в том числе и результатами независимого журналистского расследования. Но дело было сделано – «желтая пресса» свою долю внимания и денег к этому моменту уже заработала, а победительница предпочла покинуть информационное поле, дабы впредь не привлекать внимание "злопыхателей". Но голословные обвинения в том, что с выигрышем первого в истории российских лотерей миллиарда было что-то не то, можно услышать до сих пор. И в качестве аргумента «разоблачителям лотерей» достаточно просто ссылки на безосновательную шумиху в желтой прессе.

Кстати, зависть менее удачливых игроков и нежелание стать объектом атаки в интернете оказывается одной из причин, по которой некоторые победители не спешат придавать огласке свои истории успеха.

С фортуной по жизни

Успех и удача – верные спутники современных отечественных гослотерей. Только в прошлом году участники лотерей "Столото" выиграли свыше 44 млрд рублей. Больше 1000 человек удача сделала миллионерами, более 6000 смогли выиграть призы от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А 1 января 2024 года в третий раз в истории был выигран миллиард рублей – счастливым обладателем «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» стала семейная пара из Тюмени. В этот же день еще 87 человек выиграли денежные суммы с шестью нулями.

Популяризация удачи

Популярность лотерей в России, вопреки всем негативным отзывам, критике и "разоблачениям" "Столото", за последние годы выросла. Опросы показывают, что в настоящее время в лотереях принимают участие, пусть и не очень часто, до половины совершеннолетних россиян. Всего 10 лет назад этот показатель не превышал 4%. Но после обновления законодательства в 2014 году ситуация начала постепенно меняться. Напомним, именно тогда лотерейная сфера в России была полностью передана в госуправление, а частные лотереи окончательно ликвидированы. Жесткий госконтроль всей лотерейной индустрии, а также растущий из года в год список победителей и размеров выигрышей неуклонно повышают уровень доверия граждан. Это подтверждает и статистика продаж. По данным ресурса «Чек Индекс», в только в первом квартале прошлого года продажи лотерейных билетов увеличились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Эмоциональный подъем

Постепенно меняется и отношение россиян к игре. Вектор интересов поклонников лотереи смещается с финансовой составляющей и стремления к быстрому обогащению в пользу эмоциональной стороны процесса. По данным недавнего опроса исследовательского холдинга Ромир, число участников розыгрышей, которым движет исключительно желание повысить благосостояние не превышает 8%. Чуть более трети (35%) воспринимают участие в розыгрыше как проверку своей удачливости. Для 18% респондентов игра в лотерею это – положительные эмоции от процесса (6%), способ весело провести время (7%), а также возможность увлекательно провести время всей семьей (5%).

Традиционные ценности

Кстати, о семейных традициях. Кто из нас не помнит игру в лото с бочонками? Еще задолго до появления самой популярной телелотереи «Русское лото», поколения жителей нашей страны любили собираться семьями, чтобы весело и дружно поиграть. Телелотерея, можно сказать, дала новый импульс в развитии этой замечательной традиции. Сегодня в розыгрышах «Русского лото» участвуют целыми семьями и компаниями друзей. По данным опроса Института общественного мнения «Анкетолог», проведенного в июне 2022 года, свыше 60% любителей лотерей при покупке билетов отдают предпочтение именно «Русскому лото». Причем покупают лотерейный билеты не только для себя, но и в качестве подарка.

Обратная сторона популярности

Лотереи с миллионными и даже миллиардными призами, как в случае с «Русским лото» популярны не только среди граждан, но и среди мошенников. Именно они не оставляют попыток паразитировать на лотерейном поле, пытаясь втереться в доверие гражданам, чтобы украсть их финансы или личные данные.

Опасная мимикрия

В ход у аферистов идут самые современные технологии: создаются фишинговые страницы популярных гослотерей, изобретаются новые схемы махинаций, масштабируются хорошо отработанные мошеннические сценарии. Преступники не пренебрегают и смс-рассылками, в которых предлагается пройти по ссылке и получить бесплатный билет, и социальной инженерией. Мошенники также совершенствуют свои технологии на создании фальшивых мобильных приложений, мимикрирующих, к примеру, под официальное приложение «Столото». Тут вы никогда не сможете ничего выиграть, ведь такие приложения созданы специально для воровства денег или данных.

Устоять под натиском лотерейного «скама» (мошеннический инвестпроект для быстрого обогащения) и "фишинга" (интернет-кража данных и личной информации пользователя, включая финансовую) удается далеко не всем. Более того, не все осознают, что за обманом стоит не настоящее "Русское лото" и его организаторы, а банальные аферисты. Истории пострадавших от обмана фальшивого «Столото» запускают новую волну негатива в адрес всех лотерей. Такой вот замкнутый круг.

Борьба с мошенниками

В 2023 году крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" и компания F.A.C.C.T., специализирующаяся на разработке технологий в области кибербезопасности, нашли и обезвредили около 10 тысяч мошеннических ресурсов, выдававших себя за популярные гослотереи, среди которых немало от бренда "Столото". Отрадно, что борьба за чистоту лотерейных рядов даёт ощутимый эффект, а число мошенничеств и активность преступников в этой сфере постепенно снижается. В "Столото" отмечают, что в прошлом году этот показатель достиг минимальных значений за последние три года.

Сохраняем бдительность

И все-таки вероятность нарваться на мошенников, затягивающих граждан в сети лохотрона от фейкового «Русского лото» или других игр, по-прежнему существует. А потому нельзя забывать о правилах цифровой гигиены и безопасности. Запомните, вы – в зоне риска, если:

· перешли по подозрительной ссылке;

· сообщили кому-то данные своей банковской карты, код из СМС или пуш-уведомления, любые другие персональные данные;

· не проверили реквизиты переводов и платежей при онлайн-покупке лотерейного билета;

· вообще не покупали и не получали лотерейный билет в подарок, но Вам предлагают получить выигрыш.

А потому, всегда будьте внимательны!

1. Помните – чтобы что-то выиграть, билет нужно сначала купить!

2. Пользуйтесь антивирусными программами и проверяйте имя домена, чтобы убедиться в безопасности сайта и подлинности ресурса лотереи.

3. А главное – никому ничего не сообщайте и не оплачивайте никаких комиссий с несуществующего выигрыша! Ни организаторы, ни распространители настоящих гослотерей ничего подобного никогда не просят.

Игра на государственном поле

Получается, что смысл обманывать потенциальных участников лотерей есть только у мошенников. Ведь многолетняя борьба за репутацию и возрождение доверия населения к лотереям стоила немало усилий и государству, и компаниям, обслуживающим лотерейную сферу. А что лежит в основе любой честной игры в лотерею?

1. Принцип равновероятности, обеспечивающий равные шансы на выигрыш для каждого билета.

2. Принцип случайности, гарантирующий непреднамеренность результатов розыгрыша и абсолютную случайность выигрыша.

Защите этих основополагающих принципов служит многоступенчатая система контроля за лотереями, действующая в нашей стране.

Все под контролем

В основе системы проведения лотерей в России стоят Минфин и Минспорт. Они осуществляют конкурсный отбор операторов лотерей, утверждают условия и порядок проведения розыгрышей. Они также контролируют базу билетов, участвующих в розыгрыше тиражных лотерей, через специальные независимые системы контроля. Это гарантирует, что в тиражах принимают участие только билеты, купленные до остановки продаж на тираж, и что после проведения розыгрыша в базе не появится никаких неучтенных "выигрышных" билетов, то есть не будет никаких подтасовок.

Надзором в лотерейной сфере занимается Федеральная налоговая служба. Фискализация позволяет налоговикам получать информацию о каждом реализованном билете, попадающем в базу играющих билетов. Кроме того, налоговая следит за выплатой выигрышей и перечислением целевых отчислений государству, а также в целом следит за тем, чтобы лотерейные компании соблюдали закон.

"Русское лото" – не лохотрон?

Тиражные лотереи, к которым, в частности, относится популярная игра с мешком и бочонками, также контролируются тиражными комиссиями. В их обязанности входит проверка лотерейного оборудования, включая тот самый мешок с бочонками, и фиксация результатов тиража. Стать членом такой комиссии может любой дееспособный совершеннолетний гражданин. Включить своих представителей в комиссию могут также Минфин или Минспорт, чтобы обеспечить дополнительный контроль за процессом розыгрыша. А в случае с «Русским лото» в роли контролёров выступают ещё и реальные зрители в телестудии, на глазах у которых и проводится розыгрыш. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Спортивный интереС

За всю новейшую историю государственных российских лотерей случаев фальсификации результатов и других подобных нарушений зафиксировано не было. При этом лотерейные компании и участники розыгрышей действуют не только в своих финансовых интересах, но и реализуют важную социальную миссию. По законодательству, часть лотерейной выручки целенаправленно перечисляется на поддержку физкультуры и спорта в стране. Чем больше людей доверяет лотереям и любит это развлечение, тем больше целевых отчислений уходят на социально значимые нужды. В общем-то, все лотереи изначально были созданы именно для решения социальных задач. Например, в СССР деньги от «Спортлото» помогали финансировать спорт по всей стране, и внесли заметный вклад в проведение Олимпиады 1980 года. Современные российские лотереи вполне продолжают эту традицию.

Счастливый билет

Что же, собственно, можно выиграть в лотерею? Ну, во-первых, большие денежные призы. И не только в "Новогоднем миллиарде". Огромные выигрыши – в десятки и сотни миллионов рублей – разыгрывают и в числовых лотереях, например, в "Спортлото "4 из 20" или "Рапидо". Желанным для многих выигрышем может стать квартира, машина, мотоцикл, компьютер, а может быть и слиток золота, которое также иногда разыгрывают. Максимально возможный выигрыш в российских лотереях сегодня составляет 1 млрд рублей. Сумма кажется сказочной, но вполне реальна. Правда, достаются настолько большие призы, конечно, немногим. Но шансы есть, и самое приятное – абсолютно равные для всех участников.

Люди нередко покупают билет, надеясь, что однажды им повезет выиграть что-то существенное. Такое в самом деле может случиться, но важно понимать, что никто не может обещать гарантированную победу в розыгрыше. Исход тиража случаен, а значит предсказать его невозможно. Именно поэтому ни в коем случае нельзя рассматривать игру в качестве инвестиции или заработка. Играть в лотерею следует ради удовольствия или возможности весело провести время с семьей и друзьями, зарядиться яркими эмоциями и впечатлениями. Такое отношение к лотереям позволит избежать разочарования, когда удача будет улыбаться кому-то другому. Ну а в случае крупного выигрыша радость от этого события будет еще сильнее.