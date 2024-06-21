Тест: назовите достопримечательности Сахалина по фотографиям

Фото: пресс-служба TECNO

Остров Сахалин – уникальная точка на карте нашей большой страны, которую должен посетить каждый. Летом на Сахалине стоит приятная прохладная погода, и сам остров радует множеством необычных локаций, которые точно останутся надолго у вас в памяти.



Этой весной бренд смартфонов и умных устройств TECNO предпринял поездку на Сахалин, и привез оттуда много ярких фотографий! Здесь и чудеса местной природы, и красивые панорамы, и необычная архитектура. Предлагаем устроить небольшой тур по местным достопримечательностям.



В этом тесте мы собрали самые красивые кадры с наиболее узнаваемыми сахалинскими локациями. Готовы поспорить: далеко не все из них знакомы обычному россиянину, а зря! Сможете назвать их все?

Давайте проверим и узнаем, кто лучше знаком с достопримечательностями Сахалина: вы или бренд TECNO! Вам нужно пройти тест и для каждой фотографии выбрать только 1 из 4 вариантов ответа: «а», «б», «в» или «г». В конце теста вас ждет небольшой сюрприз, так что постарайтесь ответить на все вопросы!

Стоимость смартфонов серии CAMON 30 начинается от 21 990 ₽. Переходите по ссылке и выбирайте свой идеальный камерофон.





А CAMON 30 Pro 5G мы выбрали не просто так! C 7 июня по 31 июля в официальной группе TECNO Вконтакте проходит фотоконкурс «Camon, я так вижу». У всех участников будет шанс выиграть новенький CAMON 30 Pro 5G, наушники TECNO TRUE 1 и другие призы.

Проект нацелен на то, чтобы показать: мир вокруг прекрасен и разнообразен, всё, что нужно ー это свежий, нестандартный взгляд на привычные вещи и места, которые окружают нас каждый день.

Каждые две недели бренд будет публиковать креативную тему для съемки фото и видео на смартфон, которой должны следовать участники. Результат нужно выложить на своей странице ВКонтакте с хэштегом #CamonЯтаквижу и рассказом, почему для съемки был выбран именно такой сюжет.

Подробнее в официальной группе ВКонтакте TECNO Россия.