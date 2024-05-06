В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин

Сергей Собянин объявил в своем блоге о решении возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты города.
"По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений", – написал мэр Москвы.
Отопление позволит комфортно пережить весеннее ненастье жителям российской столицы, особенно в темное время суток, когда на улице холоднее, чем днем. Подачу тепла планируют осуществлять до тех пор, пока температура воздуха не достигнет регламентных параметров. Гибкий подход к решению вопроса способствует благоприятным условиям проживания в Москве, несмотря на переменчивую погоду.