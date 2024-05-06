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В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин

В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин
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Это связано с прогнозом синоптиков. Специалисты обещают сохранение холодной погоды в ближайшие дни, ночью столбики термометров могут показывать отрицательные значения.

Сергей Собянин объявил в своем блоге о решении возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты города.

"По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений", – написал мэр Москвы.

Отопление позволит комфортно пережить весеннее ненастье жителям российской столицы, особенно в темное время суток, когда на улице холоднее, чем днем. Подачу тепла планируют осуществлять до тех пор, пока температура воздуха не достигнет регламентных параметров. Гибкий подход к решению вопроса способствует благоприятным условиям проживания в Москве, несмотря на переменчивую погоду.

ДНИ в Telegram

6 мая 2024, 20:09
Фото: maximovael94 / pixabay.com
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

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