В Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты – Собянин

Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Москва продолжает стремительное развитие спортивной инфраструктуры. Только за первые три месяца 2024 года появилось четыре современных объекта, которые оснащены всем необходимым для комфортных занятий и проведения мероприятий. Так, в столице появились: ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс "Раменки", универсальный зал "Дружба" и обновленный дворец тенниса "Лужники".