Собянин: 10 июня в "Царицыне" откроется выставка к 40-летию музея-заповедника

Среди зелени раскинувшегося парка расположился уникальный шедевр старины и культуры – музей-заповедник "Царицыно". В этом году он отмечает свой 40-летний юбилей, о чем с гордостью сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



История этого удивительного объекта началась в далеком 1983 году. Задуманный как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, он за десятилетия превратился в многогранный комплекс, бережно хранящий более 61 тысячи экспонатов. Сегодня "Царицыно" – это не только богатое собрание предметов искусства, но и место притяжения для ценителей истории, архитектуры и природы.



Сердцем "Царицыно", без сомнения, является великолепный архитектурный ансамбль, задуманный как резиденция императрицы Екатерины II. Прогуливаясь по дворцовым аллеям, словно переносишься сквозь время, погружаясь в атмосферу роскоши и величия XVIII века. Величественные дворцы, изящные мосты, загадочная Башня-руина – каждое строение хранит в себе отголоски прошлого, рассказывая безмолвные истории о своих создателях и обитателях.

Однако "Царицыно" – это не только памятник архитектуры, но и уникальный природный комплекс. Пейзажный парк, раскинувшийся на 100 гектарах, приглашает отдохнуть от городской суеты, насладиться пением птиц и шелестом листвы. Здесь можно встретить редкие виды растений и животных, а заповедные участки парка тщательно оберегаются от постороннего вмешательства.

Сегодня "Царицыно" – это не застывший во времени музей, а динамичный культурный центр. Здесь проходят выставки, лекции, мастер-классы, концерты классической музыки, организуются музыкальные фестивали и благотворительные акции. "Царицыно" открыто для всех, кто хочет прикоснуться к прекрасному, узнать новое и получить заряд вдохновения.

В честь своего 40-летия музей-заповедник готовится представить уникальную выставку "Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника "Царицыно", которая откроется 10 июня. Это не просто собрание экспонатов, а увлекательное повествование об истории музея, изложенное его создателями – нынешними и бывшими сотрудниками. Выставка даст погрузиться в атмосферную жизнь "Царицыно", позволит познакомиться с людьми, которые на протяжении десятилетий бережно хранили и приумножали его сокровища.