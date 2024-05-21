Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Лето в Москве – это время, когда весь город оживает и наполняется праздничной атмосферой. Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает новый формат отдыха, который объединяет различные мероприятия и активности для всех жителей и гостей столицы.



Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, что основная цель фестиваля — создать возможности для всех жителей Москвы провести лето с пользой и удовольствием, не покидая город. Он отмечает, что благоустройство дворов, парков и улиц является важным аспектом этой инициативы. Благодаря этим усилиям, Москва предлагает множество мест, где можно провести время семьей или друзьями, заниматься спортом, наслаждаться природой и участвовать в различных мероприятиях.



Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" станет самым продолжительным городским фестивалем в мире, продолжаясь 100 дней. В течение этого времени по всему городу будут организованы фестивальные площадки, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Бульвары, скверы, парки, набережные — все эти места станут площадками для проведения различных мероприятий.

Например, на Бульварном кольце будут организованы модные показы, спортивные мероприятия и культурные события. На Никитском бульваре пройдет вернисаж, а Петровский бульвар станет местом для художников-пленэристов. Также будут проводиться литературные чтения, мини-фестивали моды и фотографии на различных бульварах города.

На набережных Москвы также будет множество интересных мероприятий, таких как спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения и музыкальные выступления. Городские парки приглашают всех на прогулки, катание на лодках, посещение аттракционов и уличный спорт. Открытые бассейны также будут готовы принять гостей с началом лета.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает разнообразные развлечения для всех возрастных групп. На фестивальных площадках можно будет заниматься спортом, посещать танцевальные классы, фитнес-зарядки, кулинарные и творческие мастер-классы, а также посещать ярмарки винтажных изделий.