Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Цифровизация здравоохранения в Москве направлена на улучшение условий работы врачей и повышение комфорта пациентов. Благодаря умным технологиям, столичное здравоохранение становится более доступным и удобным для всех.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в официальном аккаунте в Telegram о пополнении Московской цифровой библиотеки. К ресурсу, предназначенному для улучшения и тестирования нейросетей, добавили семь новых датасетов по лучевой диагностике, включая маммографию, рентгенографию, флюорографию и компьютерную томографию.

Теперь специалистам предоставлен доступ к 68 открытым наборам данных для оценки и проверки нейросетевых алгоритмов. Они позволяют проводить исследование эффективности поиска маркеров заболеваний в различных анатомических областях. Например, нейросети могут помочь врачам в раннем выявлении рака легких или определении степени повреждения мозга после травмы.