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Пятница 3 мая

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Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения
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Цифровизация здравоохранения в Москве направлена на улучшение условий работы врачей и повышение комфорта пациентов. Благодаря умным технологиям, столичное здравоохранение становится более доступным и удобным для всех.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в официальном аккаунте в Telegram о пополнении Московской цифровой библиотеки. К ресурсу, предназначенному для улучшения и тестирования нейросетей, добавили семь новых датасетов по лучевой диагностике, включая маммографию, рентгенографию, флюорографию и компьютерную томографию.

Теперь специалистам предоставлен доступ к 68 открытым наборам данных для оценки и проверки нейросетевых алгоритмов. Они позволяют проводить исследование эффективности поиска маркеров заболеваний в различных анатомических областях. Например, нейросети могут помочь врачам в раннем выявлении рака легких или определении степени повреждения мозга после травмы.

ДНИ в Telegram

3 мая 2024, 13:33
Фото: kremlin.ru
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;

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