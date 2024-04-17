Собянин поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы

В связи со сменой работы Андрей Бочкарев официально освобожден от должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства.



Сергей Собянин выразил благодарность и признание своему коллеге Андрею Бочкареву за его значительный вклад в развитие столицы. Мэр Москвы оставил публикацию в телеграм-канале, которая подчеркнула важность работы, которую выполнял Бочкарев в области строительства на протяжении тринадцати лет.

По словам руководителя, Андрей Юрьевич, который переходит на новое рабочее место, был ответственным за реализацию множества крупных проектов в Москве. Как отметил Собянин, под контролем Бочкарева были возведены станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы, что имело огромное значение для улучшения инфраструктуры и комфорта жителей города.

Мэр Москвы поблагодарил Бочкарева за плодотворную работу в Правительстве Москвы. Собянин пожелал ему успеха на новом месте службы.