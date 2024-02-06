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Вторник 6 февраля

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Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы
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Ежемесячно сервисами приложения "Моя Москва" пользуются более миллиона человек.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о функционале приложения "Моя Москва". По словам градоначальника, за пять лет услугами и сервисами платформы воспользовались около 80 миллионов раз.

Москвичи используют приложение для оплаты счетов, записи к врачу, передачи показаний счетчиков, просмотра оценок детей в школе. Также с его помощью можно принять участие в благотворительных проектах, записать домашних питомцев к ветеринару и получить другие услуги.

"Приложение уже установили больше 6 миллионов горожан, из них 1,5 миллиона — в 2023 году", – уточнил градоначальник.

За последние 12 лет Москва стала одним из мировых лидеров в развитии экосистемы электронных сервисов, заявил ранее Собянин. В прошлом году столица в четвертый раз возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления электронных госуслуг. Москва заняла первое место в индексе "IQ городов" и получила максимальные 120 баллов.

В 2023 году Собянин представил проект "Портал потребителя". На сервисе можно найти грамотные инструкции и готовые шаблоны документов, чтобы покупатель товаров и получатель услуг мог с минимальными затратами защитить свои права.

6 февраля 2024, 10:43
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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