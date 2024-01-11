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Собянин: Москва стала одним из мировых лидеров по развитию электронных сервисов

Собянин: Москва стала одним из мировых лидеров по развитию электронных сервисов
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Международные и российские премии получили 25 столичных проектов.

Москва 12 лет развивает экосистему электронных сервисов и за это время стала одним из мировых лидеров в этой сфере, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2023 году Москва в четвертый раз стала лидером национального рейтинга по качеству предоставления госуслуг в электронном виде. В пятый раз раз столица заняла первое место в индексе "IQ городов" и получила максимальные 120 баллов.

"Зарубежные эксперты отметили 5 московских проектов. Также мы получили Всемирную премию инноваций за развитие технологий и цифровой экосистемы города", – поделился Собянин.

В начале 2023 года награды премий "Золотой сайт" и "Золотое приложение" получили шесть проектов правительства Москвы. Отмечены сервисы "Библиотеки Москвы", Russpass, "Вывоз ненужных вещей" и другие.

Павильон "Цифровые технологии Москвы" отметили специальным призом премии "Путеводная звезда" за особый вклад в развитие туризма. С 1 августа по 10 сентября 2023 года гостями павильона стали более 250 тысяч человек. Они познакомились с ключевыми ИТ-проектами столицы.

На Международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия" в номинации "Эффективное обращение с отходами" лучшей признали столичную систему цифрового контроля утилизации строительных отходов (АИС "ОССиГ").

В сентябре прошлого года Собянин объявил о запуске Московской цифровой киноплатформы. Сервис film.moscow стал единой точкой доступа к услугам и сервисам для организации съемок фильмов и телевизионных программ.

11 января 2024, 12:22
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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