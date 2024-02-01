Вильфанд: погода в феврале сможет удивить

Синоптик не исключает, что остаток зимы не будет вписываться в стандартные климатические нормы.

Зима наконец-то заканчивается, но сильных холодов уже ждать не стоит. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что климатическая температурная норма февраля будет превышена.

"Исключение – только самый восток страны. В регионах ожидается температура ниже нормы или же около нее, но на отрицательном фоне", – цитирует специалиста телеканал "360".

Температура воздуха выше обычного ожидается на Северо-Западе. Порадуются теплу жители Архангельской, Ярославской и Вологодской областей. Меньше осадков, чем обычно, будет в северных регионах. Теплые воздушные массы останутся над территорией центральных субъектов. Во второй половине месяца не исключаются осадки в виде мокрого снега.

Напомним, что при резкой смене погоды метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Не исключено, что обострятся хронические заболевания сердечно-сосудистой сферы. Рекомендуется использовать симптоматическое лечение, а при резком ухудшении состояния незамедлительно обратиться к врачу.