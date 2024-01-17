Инфаркт и инсульт: какие болезни может спровоцировать магнитная буря

Вспышки на Солнце крайне опасны для людей. В то время, когда энергия достигает поверхности нашей планеты, организм испытывает серьезные нагрузки.

В наступившем году солнечная активность, как ожидают ученые, будет невероятно высока. Для людей со слабым здоровьем существует серьезная опасность обострения хронических болезней. Более того, могут проявиться и недуги, которые ранее "дремали" в организме, сообщает телеканал "360".

Магнитное поле в период возмущения оказывает дополнительное давление на эритроциты. Они как бы склеиваются между собой, образовывая тромбы. Подобное явление, к сожалению, часто становится причиной развития инфарктов и инсультов. Плохо себя могут почувствовать люди с хроническими заболеваниями легких, суставов и костей. Ни в коем случае нельзя терпеть, если состояние здоровья резко ухудшается. При развитии ряда патологических состояний своевременная врачебная помощь может спасти от летального исхода.

RT пишет, что в 2024 году ожидается около 60 магнитных бурь. Из них около трети – мощные настолько, что сбой может дать даже электроника. До конца января можно расслабиться, значительных геомагнитных колебаний не прогнозируется.