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Понедельник 9 декабря

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Подмосковные школьники собрали 600 килограммов пластиковых крышек

Подмосковные школьники собрали 600 килограммов пластиковых крышек
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Школьники Подмосковья в рамках благотворительной акции «Добрые крышечки» за месяц собрали более 600 килограммов пластиковых крышек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Наибольших успехов достигли ученики и педагоги школы № 52 в Люберцах. Им удалось собрать свыше 450 бутылок и более 20 пакетов крышек. Это учреждение традиционно является рекордсменом акции», — отметили в ведомстве. Сбор проходил при поддержке национального проекта «Экология».

Собранный пластик передали на переработку при содействии регионального оператора Воскресенского кластера. Полученные средства направили благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам», который закупил реабилитационное оборудование.

Всего с начала года в рамках проекта оператор собрал более 3 тонн крышек. Также стоит отметить, что в Подмосковье вне акций накопленные крышки можно складывать в синие баки для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках.

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9 декабря 2024, 19:09
Фото: пресс-служба
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