В торговых сетях Москвы заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом

Сеть магазинов "Лента" готова к высокому спросу на продукты перед Новым годом. Это подтверждается заявлением директора по связям с общественностью и государственными органами компании Марии Филипповой.

В преддверии праздников наблюдается значительный рост интереса покупателей к определенным продуктам, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе. Среди наиболее востребованных товаров оказываются вареная колбаса, составляющая важную часть популярного салата "Оливье", а также другие ингредиенты для него.

Красная рыба и икра также входят в список любимых покупок москвичей, которые стремятся сделать свои праздничные застолья особенно яркими и вкусными. Не остаются без внимания и мандарины — символ Нового года, который неизменно ассоциируется с этим праздником.

Филиппова отметила, что москвичи заранее начинают закупать консервы, такие как зеленый горошек и кукурузу, а также разнообразные овощи, сладости и соки. Это говорит о том, что покупатели стремятся подготовиться к празднику заблаговременно, чтобы избежать лишней суеты в последние дни перед Новым годом.

Несмотря на высокий спрос, компания уверяет, что все необходимые продукты будут в наличии. "Лента" заранее провела закупки, чтобы обеспечить достаточное количество вареной колбасы, говяжьего и куриного мяса, яиц, майонеза и других товаров. Это позволяет гарантировать, что каждый покупатель сможет найти всё необходимое на полках магазинов.

Компания прилагает усилия для того, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов и обеспечить разнообразие товаров. Филиппова заверила, что никто не останется без необходимых продуктов.

"Мы сделали все возможное, чтобы москвичи не столкнулись с дефицитом во время праздников", — резюмировала она.