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Четверг 12 декабря

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Международный форум по деловому туризму помогает обмениваться опытом

Международный форум по деловому туризму помогает обмениваться опытом
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Международный конгресс по деловому туризму, запланированный на 16–17 декабря в Москве, предоставит участникам возможность ознакомиться с опытом различных стран и поделиться своими достижениями. Об этом сообщила управляющая директор корпоративного бизнеса компании "Випсервис" Галина Полищук агентству городских новостей "Москва".

По словам Полищук, Meet Global MICE Congress является молодой, но уже крупнейшей международной платформой в области MICE в России, обладающей большим потенциалом для эффективного общения между профессионалами со всего мира. Конгресс позволит продемонстрировать устойчивый рост российской MICE-индустрии и готовность участников к обсуждению новых требований отрасли для дальнейшего развития отношений в этой сфере.

Мероприятие также предоставляет уникальную возможность обмена профессиональным опытом с коллегами из разных стран, включая страны БРИКС, обсуждения текущих вызовов и поиска решений, а также анализа применимости международных практик и инструментов рынка MICE в российских условиях.

Полищук подчеркнула, что конгресс не только демонстрирует значимость российского сектора делового туризма на мировой арене, но и становится местом для презентации культурного разнообразия различных стран. На мероприятии соберутся эксперты в области делового туризма из России, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств.

Программа включает пленарные заседания и деловые встречи, где российские и иностранные компании смогут презентовать свои проекты и установить партнерские отношения. Регистрация на конгресс доступна до 13 декабря включительно.

Шоу-бизнес в Telegram

12 декабря 2024, 16:07
Фото: mskagency.ru
Агентство городских новостей Москва✓ Надежный источник

Как Москва развивает зимние виды спорта и наращивает туристический потенциал

Как Москва развивает зимние виды спорта и наращивает туристический потенциал
С открытием сезона зимних видов спорта в Москве начинается новая страница в развитии местной экономики. Индустрия, связанная со снегом и льдом, не только способствует укреплению здоровья москвичей, но и становится важным экономическим драйвером для столицы. =По прогнозам экспертов, в ближайшие шесть лет выручка туристической отрасли Москвы от зимних спортивно-развлекательных программ может увеличиться в 2,7 раза, достигнув 3,6 трлн рублей.

Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС

Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС
В Москве 16–17 декабря пройдет международный конгресс по деловому туризму, который станет важной платформой для обсуждения вопросов продвижения MICE-индустрии в странах БРИКС. Мероприятие, организуемое при поддержке Национальной конфедерации туризма Бразилии, призвано укрепить связи между участниками и создать новые возможности для делового сотрудничества. Как отметил директор по международному взаимодействию конфедерации Энио Миранда, MICE-мероприятия имеют значительное влияние на экономику туристической отрасли, способствуя развитию гостиничного и ресторанного бизнеса.

Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве

Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве
Президент РФ Владимир Путин отметил впечатляющий эффект от использования искусственного интеллекта в сфере безопасности в Москве, которая наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом занимает лидирующие позиции в России по внедрению ИИ.

Участник программы "Время героев" получил должность в правительстве Подмосковья

Участник программы "Время героев" получил должность в правительстве Подмосковья
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