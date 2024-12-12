Международный форум по деловому туризму помогает обмениваться опытом

Международный конгресс по деловому туризму, запланированный на 16–17 декабря в Москве, предоставит участникам возможность ознакомиться с опытом различных стран и поделиться своими достижениями. Об этом сообщила управляющая директор корпоративного бизнеса компании "Випсервис" Галина Полищук агентству городских новостей "Москва".

По словам Полищук, Meet Global MICE Congress является молодой, но уже крупнейшей международной платформой в области MICE в России, обладающей большим потенциалом для эффективного общения между профессионалами со всего мира. Конгресс позволит продемонстрировать устойчивый рост российской MICE-индустрии и готовность участников к обсуждению новых требований отрасли для дальнейшего развития отношений в этой сфере.

Мероприятие также предоставляет уникальную возможность обмена профессиональным опытом с коллегами из разных стран, включая страны БРИКС, обсуждения текущих вызовов и поиска решений, а также анализа применимости международных практик и инструментов рынка MICE в российских условиях.

Полищук подчеркнула, что конгресс не только демонстрирует значимость российского сектора делового туризма на мировой арене, но и становится местом для презентации культурного разнообразия различных стран. На мероприятии соберутся эксперты в области делового туризма из России, Беларуси, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств.

Программа включает пленарные заседания и деловые встречи, где российские и иностранные компании смогут презентовать свои проекты и установить партнерские отношения. Регистрация на конгресс доступна до 13 декабря включительно.

