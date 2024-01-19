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Пятница 19 января

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Крещенские морозы не отступят: синоптики не порадовали россиян

Крещенские морозы не отступят: синоптики не порадовали россиян
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В ближайшие выходные погода продолжит преподносить не очень приятные сюрпризы.

Крещенские морозы в полной мере ощутят жители центральной части России. Температурная карусель, снег и метель продлятся до конца выходных, сообщает "Царьград". Циклон перемещается с севера на юг, провоцируя резкие перепады давления и температуры воздуха. Если накануне днем в Москве столбики термометров остановились на отметке -15, то уже сегодня температура опустится до -17.

В выходные немного потеплеет. Мороз будет достигать -10...-12 градусов, но снег продолжится. Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Телеканал "360" напоминает, что снежный буран накрыл столицу в четверг. Видимость ухудшилась настолько, что на дорогах образовались многокилометровые пробки.

В выходные, когда метель продолжится, владельцев транспортных средств просят соблюдать особое внимание. Из-за снежной каши возможно возникновение трудностей при движении. RT поясняет, что лучшим решением станет соблюдение скоростного режима, оборудование машины качественными шинами и повышенное внимание к ситуации.

19 января 2024, 06:37
Заснеженная улица. Фото: © Konstantin Kokoshkin\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

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