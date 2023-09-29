Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

В Центральном округе реализовали несколько интересных проектов.



Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о преображении знаковых объектов в центре города. Градоначальник опубликовал пост в своем блоге.

Благоустройство прошло на Цветном бульваре – одном из самых популярных мест для прогулок в центре. Несколько лет назад в порядок привели центральную часть, в 2023-м – участки у входа в метро и перед цирком Никулина.

Старое асфальтовое покрытие заменили на крупную гранитную плитку. На бульваре установили энергосберегающие фонари, воздушные кабельные линии убрали под землю. Оборудованы дополнительные ливневки.

"Бульвар стал комфортнее и для неспешных прогулок, и для транзитного прохода к метро. Поздней осенью дополнительно высадим деревья и кустарники", – отметил Собянин.

Комплексное благоустройство прошло в квартале в границах улиц Мытная, Хавская и Конного переулка. По просьбе местных жителей приведен в порядок сквер, установлены безопасные детские площадки, оборудованы две спортивные зоны для молодежи и взрослых.

В Хамовниках благоустроили квартал с пятью дворами. Там установили универсальные спортивные площадки и пространства для воркаута. Местные жители могут играть в футбол летом, а зимой – в хоккей.

Также в порядок привели квартал по улице Фадеева в Тверском районе. Там появились транзитные и прогулочные маршруты, зоны спокойного отдыха, площадки с тренажерами и воркаут-зона.

Собянин ранее сообщил о благоустройстве в 2023 году территорий около 60 транспортных объектов. Там появятся удобные пешеходные и транспортные маршруты, где возможно – оборудуют детские и спортивные площадки, зоны для воркаута.