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В парке "Яуза" появится детский кластер

В парке "Яуза" появится детский кластер
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Специалисты обустроят две игровые зоны.

В рамках благоустройства участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда в порядок приведут 14 детских площадок. Четыре из них войдут в состав детского кластера с двумя игровыми зонами. Работы пройдут в 2023 году.

Специалисты тщательно обследовали все детские площадки перед началом благоустройства. Шесть из них расположены со стороны Сухонской улицы, восемь – со стороны Олонецкого проезда.

"Некоторые обновляем полностью, где-то ремонтируем только покрытие, местами заменяем лишь отдельные элементы оборудования", – рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, на части площадок уже уложили черновой слой резинового покрытия. На других в ближайшее время пройдут аналогичные работы.

Фото: Mos.ru

Детский кластер площадью более 2,7 тысячи квадратных метров будет состоять из четырех площадок разных размеров. Их соединят дорожками.

В кластере установят карусели, качели, модульные арки, канатную дорогу, большую песочницу. Также оборудуют спортивно-игровой комплекс из пяти блоков.

Недалеко от Новоосташковского моста реконструируют существующие детские площадки. В районе пересечения Сухонской улицы и проезда Шокальского подготовили основание для одной новой игровой зоны.

Парк "Яуза" стал самым глобальным и уникальным проектом благоустройства в Москве за последние годы, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что парк объединяет зеленые пространства от МКАД до Ростокинского акведука.

21 августа 2023, 11:47
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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