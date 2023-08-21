В парке "Яуза" появится детский кластер

Специалисты обустроят две игровые зоны.



В рамках благоустройства участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда в порядок приведут 14 детских площадок. Четыре из них войдут в состав детского кластера с двумя игровыми зонами. Работы пройдут в 2023 году.

Специалисты тщательно обследовали все детские площадки перед началом благоустройства. Шесть из них расположены со стороны Сухонской улицы, восемь – со стороны Олонецкого проезда.

"Некоторые обновляем полностью, где-то ремонтируем только покрытие, местами заменяем лишь отдельные элементы оборудования", – рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, на части площадок уже уложили черновой слой резинового покрытия. На других в ближайшее время пройдут аналогичные работы.

Детский кластер площадью более 2,7 тысячи квадратных метров будет состоять из четырех площадок разных размеров. Их соединят дорожками.

В кластере установят карусели, качели, модульные арки, канатную дорогу, большую песочницу. Также оборудуют спортивно-игровой комплекс из пяти блоков.

Недалеко от Новоосташковского моста реконструируют существующие детские площадки. В районе пересечения Сухонской улицы и проезда Шокальского подготовили основание для одной новой игровой зоны.

Парк "Яуза" стал самым глобальным и уникальным проектом благоустройства в Москве за последние годы, заявил ранее мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что парк объединяет зеленые пространства от МКАД до Ростокинского акведука.