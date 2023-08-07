Матвей Северянин: разоблачение кризисов – нет, это не катастрофы и не время возможностей, а обычные рыночные и жизненные явления

Известная фраза "кризис – это новые возможности" уже порядком надоела россиянам, видевшим на своём веку кто два, а кто и пять кризисов подряд.

Да, кое-кто успевает подсуетиться и «срубить» денег, пока остальные отходят от шока. Но для большинства людей кризисы — это снижение доходов, растерянность перед новыми обстоятельствами. Однако, мы наверняка ещё столкнёмся с ними: мир меняется всё быстрее.

Как же в этом нестабильном мире жить, и не впасть в депрессию и тревогу, а уверенно плыть по волнам перемен, мы расспросили Матвея Северянина: предпринимателя, преподавателя, автора книг, пережившего не один кризис, разоблачение собственных представлений о жизни, крах нескольких бизнесов, переход из реального сектора экономики в интернет и опыт адаптации к самым разным условиям.

— Матвей, вы разделяете популярное мнение, что кризисы — это новые перспективы?

— Обычные люди, столкнувшиеся, например, с ростом цен, вряд ли с этим согласятся. Я убеждён, что новые перспективы и возможности есть и вне кризисов. Они всегда есть. Но кризисы ярче показывают, кто на что способен.

Некоторые опускают руки и теряют веру в будущее, чаще от чтения громких новостных заголовков, чем от объективных событий. А другие закатывают рукава и приспосабливаются к новым обстоятельствам.

И о чудо: тем, кто не лёг на диван горевать, а смог собраться, поднапрячься, что-то сделать — часто удаётся и сохранить доход, и увеличить. Даже в кризис экономика не останавливается, деньги никуда не исчезают. Их получают те, кто остался в строю.

— Получается, «выживает сильнейший», по Дарвину?

— Сейчас Матвей Северянин совершит разоблачение теории эволюции! Шучу. Разоблачать надо миф про «сильнейшего». Дарвин говорил: «Выживает не самый сильный из видов и не самый умный, а тот, который лучше всех реагирует на изменения».

Понимаете? Сильные динозавры 65 млн лет назад после падения метеорита не смогли поменять привычный образ жизни, пропитания, размножения — и вымерли. Остальные не были так сильны, зато приспособились есть другую еду, спасаться от новых угроз и т.д. Мы их потомки.Нам тоже надо выбирать: вымереть или эволюционировать. В отличие от зверушек, у нас есть воля и разумный мозг.

О важности умения адаптироваться отлично пишет наш современник, знаменитый Нассим Талеб, в книге «Антихрупкость». Советую читать всем, особенно в наши турбулентные времена.

— Это антихрупкость и гибкость помогают тем, кто успешно переживает кризисы?

— Да. И сегодня эти качества всё важнее. Если кто-то надеялся в XXI веке хорошо прожить всю жизнь, занимаясь одним и тем же делом и сидя на одном месте, — это иллюзия.

Какую отрасль ни возьми, все рынки динамичные: законопроекты новые всё время пишутся, потребитель хочет большего, технологии усложняются. Сегодня и без кризисов неизбежно придётся несколько раз за жизнь сменить если не профессию, то специализацию, даже на одной работе. Однообразие нам не грозит.

— Но вы сами всю жизнь получаете доход только из интернета. Это не пример стабильности?

— Наоборот. Я работаю с 14 лет. Когда я начинал, интернет был медленный, полупустой и там царила анархия. Сегодня это целая онлайн-экономика с правовым регулированием, с разными отраслями: СМИ, развлечения, торговля, — с огромным количеством вакансий и денег. Возникают и закрываются новые платформы, всё постоянно меняется.

Сначала я делал сайты. Потом перешел в YouTube, и к 22 годам заработал на «однушку» в городе Киров, развивая свой канал, посвящённый онлайн-игре. Затем заводил аккаунты во всех соцсетях, от ВКонтакте до тех, что сегодня запрещены. В каждой — свои особенности.

Долго пытался освоить реальный сектор. Казалось, что это настоящая экономика, а интернет — недостаточно несерьёзно. Мало я понимал тогда! Открывал кофейню, службу мастеров «Муж на час». Но без богатого папочки, который бы меня кормил пару лет, пока я выхожу на окупаемость, такое не потянуть. И я вновь сосредоточился на онлайн-бизнесе, где вложений и проблем меньше, а денег больше. К тому же, мне удобно работать онлайн из любой точки мира, и самому распоряжаться своим временем.

— Но есть врачи, строители, учителя, другие нецифровые профессии. Им недоступна «удалёнка», а кризис по ним бьёт сильнее.

— Для них интернет — не основная работа, но инструмент привлечения клиентов.



Мы видим, как врачи пришли в соцсети: известные педиатры, эндокринологи, неврологи. У них запись на месяцы вперёд, и заработок явно выше, чем в районных поликлиниках.

Строители тоже небезнадёжны: те, кто хоть немного времени уделяют ведению своих аккаунтов в интернете, имеют очередь из клиентов при ценах выше среднего.

Наверняка есть и учителя, которые дают советы по воспитанию и учёбе, и так привлекают людей для частных занятий. Если вы хоть что-то умеете делать хорошо, вы найдёте клиентов в сети.

У нас в школе интернет-профессий целая «Программа поддержки молодых авторов Telegram» для таких людей. Пошаговая инструкция, как создать канал, как его развить и сделать популярным. Telegram сейчас самая перспективная платформа: за год число пользователей выросло с 25 до 49 млн, и всё увеличивается. Этой аудитории хватит на всех.

— Но не всем хочется быть блогером с толпой фанатов!

— Не обязательно кривляться перед камерой и набирать миллионы лайков, чтобы заработать. Важно рассказать о себе людям так, чтобы они видели, какую их потребность вы сможете закрыть. Что бы вы ни продавали — ваш талант штукатурить, делать рекламу или торты на заказ — принцип один и тот же.

Навыки такой работы с аудиторией — не бином Ньютона. Разбиваем цель «заработать 100000 рублей в месяц через интернет» на отдельные задачи. Нужно получить столько-то заказов, сделок, покупок. Для этого нужно набрать вот такое количество подписчиков. Значит, нужно вот так оформить свой аккаунт, сделать рекламу, и т.п. Призрачная цель стала цепочкой выполнимых действий.

Это работает в любой непонятной ситуации. Кризис — всего лишь новые условия задачи. Её можно вот так же решить. Мы учим этому людей, и у них отлично получается.

Среди наших выпускников есть мама троих детей из маленького города Новотроицк, которая завела аккаунт в сети, как копирайтер, начала писать тексты на заказ. Без специального образования. Зарабатывает 80-120 тысяч рублей.

Есть бывший сотрудник полиции, на ранней пенсии заскучал, решил освоить интернет-специальность. Прошёл обучение у нас, да так здорово, что мы же его и наняли. Средняя зарплата у него 150 тысяч.

Попадаются и те, кто надеялся узнать, как ничего не делать, но за деньги. Узнают, что нужно 2-3 месяца учиться новому, уделять по часу в день развитию своей соцсети — расстраиваются. Пишут на школу онлайн-профессий Матвея Северянина разоблачения: оказывается, чтобы заработать, нужно потрудиться.

Я не рассказываю сказки, что все могут прийти в интернет и стать миллионерами. Работы в сети много, но это тоже труд, со своими сложностями и особенностями. Однако доход в 100000 рублей обеспечить себе может каждый, даже в непростые времена. Вопрос, хватит ли дисциплины.

Уж если хватит, вы освоите какой-то прикладной навык и поймёте, как обратить на себя внимание потенциальных клиентов — вам никакой кризис не будет страшен.