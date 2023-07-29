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Суббота 29 июля

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На Московском урбанфоруме в "Лужниках" пройдет специальная программа для детей

На Московском урбанфоруме в "Лужниках" пройдет специальная программа для детей
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На МУФ-2023 детей научат управлять мини-экскаваторами и проводить археологические раскопки.

Для маленьких посетителей форума подготовлена специальная программа. Дети смогут попробовать себя на скалодроме, сделать аквагрим, принять участие в командных играх и мастер-классах.

На площадке "Мой район" дети смогут построить город в интерактивной песочнице и освоить управление мини-экскаваторами. Опытный инструктор поможет малышам понять, как правильно пользоваться техникой и достать шарики из сухого бассейна. Также на площадке проведут занятия по развитию речи, мастер-классы, покажут мультфильмы и многое другое.

На территории фестиваля городского хозяйства откроют скалодром. Здесь дети смогут проверить свою ловкость и силу. Помимо этого, маленьким гостям форума предложат нарисовать разметку с помощью трафаретов и мелков. Также на этой площадке дети узнают правила электробезопасности в быту, изучат воду под микроскопом, научатся вязать морские узлы и делать оригами.

На урбанфоруме в "Лужниках" отдельное пространство для детей подготовили на модном маркете. Здесь можно будет сыграть в городки, посоревноваться в керпланке и других спортивных мероприятиях.

На площадке фестиваля "Сделано в Москве" можно нарисовать аквагрим. Помимо этого, пройдут мастер-классы по валянию, изготовлению украшений из оргстекла, созданию флорариума. В шатре "Траектория роста" юных участников форума познакомят с современными профессиями. Здесь пройдут занятия детских технопарков по программированию, пайке, коллажированию, робототехнике и 3D. Помимо этого, дети смогут пройти профориентационное тестирование, зону "Примерочная профессий" и узнать новое с помощью симуляторов с технологиями виртуальной и дополненной реальности.

Помимо этого, на площадке "Макеты объектов реставрации: подиум для мастер-классов № 7" пройдут занятия "Первые раскопки юных археологов". Юные москвичи смогут пройти учебные раскопки в археологической песочнице.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Вход свободный.

29 июля 2023, 15:06
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

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