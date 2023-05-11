Почему мужчины уходят? Психотерапевт дала совет брошенным женщинам

Бросил мужчина? Возможно, причина в вас.

Расставание – это всегда очень болезненный период, который заставляет переосмыслить отношение как к себе, так и к противоположному полу. Однако далеко не каждый способен извлечь уроки из завершившихся отношений и с приобретенным опытом ввязываться в новый роман.

Для того, чтобы сделать правильный вывод из неудачных отношений, необходимо четко понимать причину их конца. Если вас бросил мужчина, значит, не исключено, что причина именно в вас. Зачастую представители сильного пола бросают некогда горячо любимых избранниц из-за того, что та просто не любит себя.

Как рассказала семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова, от женщин, которые не ценят себя, постоянно уходят мужчины. "Таких женщин еще называют жертвами", – отметила эксперт в беседе с Пятым каналом и пояснила, что любовь к себе – это вовсе не тот момент, когда человек подходит к зеркалу и говорит: "Как я себя люблю".

Любить себя – значит, четко понимать свои желания и жить ради их исполнения. Так формируются личные границы и защитный барьер. Если же женщина не уверена в себе, значит, она легко поддается влиянию манипуляторов и абьюзеров. Таких женщин в итоге бросают, заключила Шляпужникова.