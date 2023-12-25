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Понедельник 25 декабря

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В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях

В нескольких зданиях ЦАО временно отключился свет из-за сбоя на кабельных линиях
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Специалисты восстанавливают электроснабжение.

Причиной отключения электричества в нескольких здания в Центральном административном округе стали неполадки с двумя кабельными линиями. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты восстановили подачу напряжения по резервной схеме. Ведутся работы по подключению зданий к регулярному снабжению.

"Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления электроснабжения по постоянной схеме", – сообщили в комплексе городского хозяйства.

25 декабря 2023, 18:24
Фото: Mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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