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Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода

Вильфанд: на Москву надвигается мрачная оттепельная погода
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Сейчас на ситуацию в столице сильнейшее действие оказывает циклон, который находится в Норвежском море. Рассказываем, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни.

Москва, как и вся Европейская часть страны, находится под властью мощнейшего циклона. Внутри него сохраняется низкое давление, а в самом центре оно очень низкое. Получается, как сообщает RT, тепло как бы закачивается с периферии, где показатели давления выше. Все указанные факторы приводят к нынешним условиям. На территории Москвы до конца недели будет господствовать "мрачная оттепельная погода".

"Температура в течение всей недели — -2...+4 °C. Причем поскольку солнце сейчас не играет никакой роли, то температура ночью легко может быть выше, чем днем", – объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Оттепель, как уточняет телеканал "360", начнет уступать место традиционному для зимы морозу только с воскресенья. Ночью ожидается до -5, днем -3. Циклон же направится в южные регионы страны.

Напомним, что несколько дней назад на Москву обрушился циклон "Ваня". он принес обильные снегопады и ветер. "Царьград" сообщает, что после непогоды в обществе актуализировались разговоры о якобы применении климатического оружия. отметим, что официально данные ничем не подтверждены.

20 декабря 2023, 06:07
Снег в городе. Фото: © Konstantin Kokoshkin\Global Look Press/www.globallookpress.com
RT на русском• Требует проверки

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