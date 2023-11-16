Собянин подвел итоги летней речной навигации в Москве

Маршруты речного электротранспорта работают круглый год.



Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах летней речной навигации. По словам градоначальника, жители и гости столицы совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте.

"Это на 22% превышает показатели прошлого года", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, такие результаты стали возможны благодаря развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта. Собянин напомнил, что три года назад открылся Северный речной вокзал, а в конце апреля 2023 года – Южный речной вокзал. Летом их посетили около 2,4 миллиона человек.

От речных вокзалов можно можно совершить путешествие в 30 городов России. Кроме того, на их территории круглый год проводятся различные мероприятия.

Часть прогулочного флота в Москве работает круглогодично. Совершить речные поездки можно по двум маршрутам электротранспорта.

Первый маршрут электротранспорта между Киевским вокзалом и Шелепихинской набережной открылся в июне 2023 года. Второй маршрут – "ЗИЛ – Печатники" – заработал в конце сентября.

Ежедневно жители столицы совершают около 2,5 тысячи поездок на электрических судах. Пассажиры экономят в пути по 30-40 минут.