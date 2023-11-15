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Среда 15 ноября

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Москвичи смогут использовать баллы "Миллион призов" с двойной выгодой

Москвичи смогут использовать баллы "Миллион призов" с двойной выгодой
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Победители акции #ВыбираемВместе2023 могут обменять призовые баллы на поощрения до 14 декабря.

В 2023 году победителями акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" стали 2,3 миллиона москвичей. Розыгрыш проводился среди тех, кто с 8 по 10 сентября участвовал в электронном голосовании на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований.

Многие победители уже активировали призовые коды и получили поощрения в виде промокодов и скидок от партнеров акции. Сделать это можно до 14 декабря включительно. Неиспользованные баллы аннулируются.

В этом году к акции присоединилось более 200 партнеров: магазины продуктов, одежды, товаров для дома, театры, рестораны, музеи, благотворительные организации и другие.

Например, рестораны принимают выигрыш в качестве оплаты счета и готовы дополнительно угостить своими фирменными блюдами и напитками. В акции участвуют как сетевые заведения, так и места с авторской кухней.

Победители акции могут оплатить промокодами покупки в продуктовых супермаркетах и магазинах одежды. Многие из партнеров программы предоставляют дополнительные бонусные баллы за покупки.

Победители акции #ВыбираемВместе2023 совершили более миллиона покупок с использованием призовых баллов. Вся информация о программе, партнерах и сроках проведения доступна на официальной странице.

Напомним, что проголосовавшие дистанционно могли выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Тысячу баллов гарантированно получили те, кто принял участие в электронном голосовании впервые, но не вошел в число победителей.

15 ноября 2023, 14:48
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
"Миллион призов"✓ Надежный источник

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