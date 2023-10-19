Собянин выделил матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Четверг 19 октября

11:35Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 11:33Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память 11:15290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой 10:33Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал 10:30Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн 10:23Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь? 09:52Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди 09:23Родившая в 45 лет Орлова отказалась прощать мужу измену 09:10"Я как никогда спокоен": Молодая жена Прилучного утерла нос Муцениеце 08:00Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе 06:42Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем 04:38Как правильно выбрать стоматологическую клинику 02:34Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации 00:09Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов 22:1716-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой 21:46Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой 21:31Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде 21:21Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента 21:14Затянувшаяся потуже Михалкова из "Уральских пельменей" обнажила грудь на публике 20:59Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 20:08После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы 19:52Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 19:30Почему мужчина не хочет жениться: вот в чем причина 19:05Обида на весь мир: родные Федосеевой-Шукшиной рвут наследство на части 18:13Отвратительно: Гузеева опозорила жениха и невесту на шоу "Давай поженимся!" 17:53Вроде бы мама хотела как лучше: Вассерман и другие знаменитые девственники планеты 17:41Отбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 16:30Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри 16:07Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме 16:03Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов 15:45"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды 14:51Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"? 14:09Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения 13:42"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире 13:17Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг 12:51Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет 12:19Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 11:59Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе 11:4470-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни 11:25Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили 11:24"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях 10:10На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь 09:18Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта 09:13Что заставило Борисову запереться ночью в ванной 09:07Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце: куда он уехал 08:00Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов 06:22Семейство тигров было замечено в Приморском крае – видео 04:18Названы главные причины мужских неудач в постели 02:17Мировой рекорд: рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов – видео 00:04Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин выделил матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой

Собянин выделил матпомощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой
96

Размер выплаты составит 40 тысяч рублей.

Живующие в столице ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь в связи с 82-й годовщиной контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Размер выплаты – 40 тысяч рублей. Средства получат 1,9 тысячи человек. Среди них – инвалиды и участники Великой Отечественной войны и обороны Москвы, участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работавшие в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942-го.

Мэр Москвы ранее сообщил, что в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета. Столица увеличит пособия и выплаты гражданам старшего поколения, инвалидам и семьям с детьми. Минимальный размер пенсии с городской доплатой повысится до 24,5 тысячи рублей в месяц.

Также Москва продолжит оказывать комплексную поддержку участникам спецоперации и членам их семей.

19 октября 2023, 11:45
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Онлайн-чат стал популярной функцией платформы "Электронный дом"

Онлайн-чат стал популярной функцией платформы "Электронный дом"
С помощью общедомового чата соседи вместе решают различные проблемы. Функция чата представлена на московской платформе "Электронный дом".

Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе

Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе
Врач уролог-андролог Артур Богатырев рассказал о влиянии питания на здоровье почек.

Как правильно выбрать стоматологическую клинику

Как правильно выбрать стоматологическую клинику
Как выбрать медицинскую организацию для лечения зубов и не ошибиться? Об этом рассказал пресс-секретарь Свердловской областной стоматологической поликлиники Валерий Шабуров.

Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации

Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации
Психолог Ирина Гришина посоветовала родителям подростков не лишать своих детей общения в Сети.

Пищевая отрасль России подверглась информационной атаке из-за рубежа?

Пищевая отрасль России подверглась информационной атаке из-за рубежа?
Недавно в городе Курган разразился скандал. В сосисках бренда "Вязанка", выпускаемых компанией "Стародворские колбасы", будто бы нашли коготь крысы. Интернет и телевидение тут же обрушились на бренд с обвинениями. А затем быстренько удалили их со своих сайтов, поскольку Роспотребнадзор, проведя детальное исследование, не нашел подтверждения информационной бомбе. А теперь давайте вместе подумаем, кому был важен скандал. ДНК ГРЫЗУНОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО«Крысиная» история началась в Кургане, где гражданин Борис П.

Выбор читателей

17/10ВтрОхлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 18/10СрдЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 17/10ВтрМуж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 18/10СрдРадостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 17/10ВтрАкиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления 17/10ВтрС дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь