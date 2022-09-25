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Общество
Ламповый, любимка, коворкинг: почему популярные слова режут слух

Ламповый, любимка, коворкинг: почему популярные слова режут слух

По мнению эксперта, людей раздражают не конкретные слова, а социальные группы, которые их используют.
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В великом и могучем русском языке уже давно можно встретить слова, навеянные модой. Зачастую нам трудно разобраться в их значении, а порой набор букв может вызывать раздражение. Почему так происходит, объяснил знаменитый лингвист, ученый и публицист Максим Кронгауз.

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По его словам, людей раздражают не конкретные слова, а социальные группы, которые их используют. При этом русский язык пополняется постоянно. Конечно, новые словечки сегодня уже прочно вошли в обиход, однако ухо привыкнуть к ним все еще не может.

Очень популярное у молодежи слово – "ламповый". Возникло это слово на заре технического прогресса, когда ламповые приемники начали заменять на транзисторные. При этом живой звук сменился на "холодный", отсюда и пошло выражение "ламповый звук", то есть естественный, а дальше этот эпитет начали добавлять к любым явлениям. Кстати слово "атмосферный" похоже по смыслу, но передает еще боле возвышенное отношение.

Многие выражения перекочевали в обычную жизнь с развитием социальных сетей. Так, мамочки в своих чатах придумали множество умилительных словечек про детей, чтобы подчеркнуть их уникальность, например, "пузожитель".

Еще одна социальная группа – молодые девушки, которые превращают слова в "милоту", что, порой вызывает лишь смех. Сюда относятся и "либимка", и "в самое сердечко".

Еще большим недоразумением могут показаться выражения, используемые всевозможными тренерами личностного роста и их подражателями. К примеру, выражение "я в материале" используется именно для демонстрации своей причастности.

Конечно, самым раздражающими словами являются иностранные заимствования. Против них организованы целые сообщества хранителей родного русского языка. Эти люди не воспринимают всерьез ни "коворкинг", ни "каршеринг", ни "инжиниринг".

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2022, 22:22 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

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