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Зарядить мозги: ЗОЖ, психология, лекарства космонавтов

Зарядить мозги: ЗОЖ, психология, лекарства космонавтов

Физическая и умственная нагрузка преследуют нас на каждом шагу: во время работы по дому, выполнения профессиональных обязанностей, творческого или учебного процесса. Она может истощать организм, приводить к перегрузкам и стрессам. Все это, разумеется, не лучшим образом сказывается на нашем здоровье.
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Собственно, стресс есть не что иное, как реакция мозга на внешний раздражитель. При его возникновении в кровь выбрасывается огромное количество гормонов, которые негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, изменяют кислотно-щелочной баланс ЖКТ и угнетают нервную систему. Однако стресс – это лишь одно из аномальных состояний организма, и куда большую нагрузку на организм человека создают хронические сердечно-сосудистые заболевания, последствия инсульта, хроническая ишемия мозга, сопровождающиеся когнитивными нарушениями, симптомами постоянной усталости, психоэмоциональной неустойчивости.

Когнитивные нарушения характеризуются снижением памяти, внимания, умственной работоспособности и других сложных функций головного мозга. Естественно, эти факторы сказываются не только на нашем самочувствии, но и на работоспособности организма. Благо, существуют средства и техники, которые помогают оставаться в тонусе, несмотря на все неблагоприятные стрессовые факторы. Для поддержки когнитивных функций и повышения общей выносливости хорошо себя зарекомендовали ноотропные препараты. Многочисленные исследования показали, что они могут стимулировать умственную деятельность, активизировать общие функции мозга, улучшать память, а также повышать способность к обучению.

Некоторые из таких препаратов были разработаны еще в Советском Союзе. Один из них – "Фенотропил" – первоначально предназначался для космонавтов, которые в процессе работы постоянно сталкивались как с физическими, так и с умственными нагрузками. Молекулу его действующего вещества – фонтурацетам – разработали в 1983 году в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук. Недавно производство препарата возобновила отечественная компания "Валента Фарм".

Чтобы понять, что такое ноотропы и кому они могут быть полезны, следует изучить механизм воздействия данных лекарственных средств на организм человека. Итак, благодаря комплексному действию ноотропы не только способствуют купированию симптомов когнитивных нарушений, но и влияют на причины их возникновения. Так как когнитивные нарушения могут встречаться в любом возрасте, врачи рекомендуют ноотропные препараты и студентам, и активно работающим людям, и пожилым людям с хроническими заболеваниями.

Если вернуться к "Фенотропилу" и рассмотреть его действие на организм, то для студентов будут особенно актуально ноотропное (укрепление памяти, облегчение процесса обучения, повышение концентрации внимания) и адаптогенное (увеличение устойчивости организма к стрессу в условиях чрезмерных нагрузок и при утомлении) действия таких препаратов.

Антиастенический эффект (снижение усталости и повышение физической работоспособности) будет полезен для всех, кто перерабатывает или имеет ненормированный график: от IT-специалистов до работников скорой помощи. Антидепрессивный эффект препарата в расшифровке не нуждается, как и в объяснении его актуальности для тех, кто много работает или учится, что нередко приводит к выгоранию.

Пожилым пациентам ноотропные препараты в целом и "Фенотропил" в частности часто прописывают вследствие наличия нейрометаболического (ускорение обменных процессов в организме) и нейропротекторного (защита нервных клеток головного мозга от гибели в результате неблагоприятных факторов) действий.

Здесь важно помнить, что для защиты организма от факторов риска следует полагаться не только на медицинские средства. Конечно, ноотропы зарекомендовали себя как эффективное средство для профилактики когнитивных нарушений. Однако специалисты рекомендуют для поддержания здорового образа жизни соблюдать режим дня и ночи, а также баланс работы и отдыха, не перегружать организм физической активностью, давать глазам и мозгу отдохнуть от компьютера и других электронных гаджетов, правильно питаться, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов, добавлять в свой рацион достаточное количество полезных овощей и фруктов, особенно сезонных.

Не менее важным подспорьем для хорошего самочувствия является ментальное здоровье: необходимо постоянно следить за уровнем стресса и тревоги и при наличии "звоночков" в виде хронической усталости, эмоционального выгорания или апатического состояния своевременно обращаться к специалистам.

К слову, физическая активность может быть очень полезна для организма, если подобраны правильные упражнения. К примеру, утренняя гимнастика поможет не только взбодриться, но и поддерживать тонус мышц. Умеренные нагрузки повысят устойчивость организма к каждодневным нагрузкам. Короткие проходы по офису при сидячей работе поспособствуют восстановлению кровотока и снизят риски тромбоза. Многочисленные дыхательные практики окажут положительный эффект на эмоциональное состояние. Поэтому простые правила здорового образа жизни и хорошее настроение в совокупности с вспомогательными средствами, по мнению экспертов, способны помочь человеку справиться с факторами риска, а также повысить общую выносливость организма.

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Фото: Пресс-служба "Валента Фарм"
Автор: 21 июня 2022, 10:01

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