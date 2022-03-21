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Адвокат отправленного за решетку Эдварда Била заговорил об обжаловании сурового приговора

Адвокат отправленного за решетку Эдварда Била заговорил об обжаловании сурового приговора

Звездный правозащитник Сергей Жорин посчитал реальный приговор, который получил Эдвард Билл за ДТП, несправедливым.
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Сегодня Пресненский суд вынес решение по делу о громком ДТП, которое произошло 1 апреля 2021 года. Блогера Эдварда Била приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Правозащитник Сергей Жорин с решением инстанции не согласен, более того, он назвал его "незаконным". В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что намерен оспорить его и добиться отмены.

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После судебных тяжб прошлым летом Бил отделался ограничением свободы и лишением прав сроком на три года. Такой расклад не устроил прокуратуру, после чего решение суда было обжаловано с требованием ужесточить приговор. Во время повторного рассмотрения дела на стороне скандально известного блогера выступила пострадавшая в ДТП Мария Артемова: она лично просила суд остановить преследование и слушания.

Что касается самого Била, то он полностью признал свою вину, раскаялся и передал пострадавшей все компенсации – на данные факты обращали внимание защитники блогера.

Напомним, в злосчастном массовом ДТП, которое устроил Эдвард Бил, серьезные травмы получила консультант Госдумы Мария Артемова. Девушка даже впала в кому: в медикаментозном сне она пробыла несколько дней. Все случилось по вине блогера. На Садовом кольце Бил вылетел на встречку и врезался в четыре машины.

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Фото: АГН «Москва» / пресс-служба Пресненского суда
Автор: 21 марта 2022, 14:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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