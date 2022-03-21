Адвокат отправленного за решетку Эдварда Била заговорил об обжаловании сурового приговора

Сегодня Пресненский суд вынес решение по делу о громком ДТП, которое произошло 1 апреля 2021 года. Блогера Эдварда Била приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Правозащитник Сергей Жорин с решением инстанции не согласен, более того, он назвал его "незаконным". В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что намерен оспорить его и добиться отмены.
После судебных тяжб прошлым летом Бил отделался ограничением свободы и лишением прав сроком на три года. Такой расклад не устроил прокуратуру, после чего решение суда было обжаловано с требованием ужесточить приговор. Во время повторного рассмотрения дела на стороне скандально известного блогера выступила пострадавшая в ДТП Мария Артемова: она лично просила суд остановить преследование и слушания.
Что касается самого Била, то он полностью признал свою вину, раскаялся и передал пострадавшей все компенсации – на данные факты обращали внимание защитники блогера.
Напомним, в злосчастном массовом ДТП, которое устроил Эдвард Бил, серьезные травмы получила консультант Госдумы Мария Артемова. Девушка даже впала в кому: в медикаментозном сне она пробыла несколько дней. Все случилось по вине блогера. На Садовом кольце Бил вылетел на встречку и врезался в четыре машины.