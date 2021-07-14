Устроившему жуткую аварию блогеру Эдварду Билу вынесли приговор

1 апреля 2021 года скандальный блогер Эдвард Бил устроил массовое ДТП на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем Audi RS6 молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.
14 июля суд наконец вынес Эдварду Билу приговор по части 1 статьи 264 УК России. Как сообщает издание Царьград, блогеру ограничили свободу сроком на два года и запретили садиться за руль транспортного средства в течение трех лет.
Столь мягкий приговор стал возможен потому, что Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей и оплатил лечение. Изначально прокурор запрашивал наказание в виде лишения свободы на два года.
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