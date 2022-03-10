В Германии клиника отказалась обслуживать людей с российскими паспортами

Последнее время российские граждане, находящиеся в западных странах, сталкиваются с травлей и социальным давлением со стороны местных жителей и учреждений. Люди рассказывают личные истории, связанные с трудностями проживания за границей.
Недавно стало известно, что Мюнхенская клиника Латрос отказалась оказывать услуги гражданам России и Белоруссии, которые имеют двойное гражданство или вид на жительство в Германии. Люди получили соответствующее уведомление, копия которого попала в распоряжение сайта "Подмосковье сегодня".
В заявлении сказано, что россияне останутся без медицинской помощи даже в день назначенной процедуры. Исключений ни для кого сотрудники клиники делать не собираются. Стоит отметить, что проживающие в Германии ежемесячно платят 200 евро за медицинскую страховку, в которую входят в том числе услуги данной клиники.