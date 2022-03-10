"Стараемся говорить по-немецки": русские в Германии столкнулись с травлей

65-летняя Алина Веллер перебралась в Германию после развала Советского Союза и теперь живет там с детьми и внуками. Если молодежь успела влиться в европейское общество с его особенностями развития, то старшему поколению русских приходится нелегко.
В беседе с "Дни.ру" женщина рассказала, что из-за ситуации на Украине против русских в Германии началась настоящая травля. При этом многие немцы и знать не знают истинного положения дел, так как информационно отрезаны от реальности. Антироссийская пропаганда порой достигает такого градуса, что в магазине бывшие русские стараются говорить только на местном языке.
"Только заговоришь по-русски, сразу косо смотрят. Стараемся говорить по-немецки. При этом начинаешь говорить с людьми старшими про Украину, про Донбасс, понимаешь, что они вообще ничего не знают. Глаза вылупят и молчат", – рассказала в интервью "Дни.ру" Веллер.
Также она рассказала, что европейцы уже ощутили весь спектр последствий антироссийских санкций. Цены на бензин несколько дней назад достигали два с лишним евро, что для простого гражданина ужасно дорого. "Заправляем по 10 литров, а что делать", – возмущается Веллер.
Напомним, что в США цены на топливо тоже достигли исторического максимума. Ранее сообщалось, что американцы обвинили президента Джо Байдена в наплевательском отношении к своему народу после того, как он отказался от российской нефти.