День Святого Григория Чудотворца: народные приметы и запреты 30 ноября

История
Родился святой на землях Малой Азии и получил имя Федор. Он воспитывался в обеспеченной и довольно известной в народе семье, но веру в Бога принял не сразу. До 14 лет Федор был язычником, но уход из жизни отца повлиял на его взгляды: его крестили и дали имя Григорий, а после он стал проповедником.
Такие резкие изменения, конечно, не оценили его друзья-язычники. Устав от постоянных козней с их стороны, он подался в отшельники и обращал в веру встречающихся на его пути людей. Позже Григорий Чудотворец стал епископом Неокесарии.
Традиции
Эта дата знаменовалась для предков приходом холодов. Обычно земля покрывалась толстым слоем снега, а потому народ устраивал гуляния: катания на санях и считал, что тот, кто уедет дальше, будет счастлив.
Также народ кувыркался в снегу и верил, что так зиму удастся "уговорить" задержаться подольше, чтобы урожай был хорошим.
Народные приметыВ народе святому дали имя Зимоуказателя, потому что по погоде в этот день предсказывали, какую ждать зиму. Считалась, что погода до полудня – это первая половина зимы, а после полудня – вторая половина.
Народ также слушал, как журчит вода в колодцах и водоемах: тихо – к теплой зиме, громко – к морозам и снегу. Молодой месяц, поселившийся в небе в этот день, предсказывал скорые холода. Если люди замечали мышиные гнезда во льну, значит, снега будет очень много.
За день до праздника девушки гадали на суженого и вызывали вещие сны, в которых и должен был прийти жених.
Что нельзя делать 30 ноября
- Незамужним девушкам и неженатым мужчинам запрещено надевать на себя чужие обручальные кольца – это к несчастью в жизни.
- Любые дальные поездки стоит отложить. Поездка может обернуться бедой.
- Нельзя конфликтовать.
- В этот день запрещено отстригать волосы: предки верили, что вместе с ними можно сократить свою жизнь.